Я нашел ошибку
Главные новости:
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Самары
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Самары
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
Самарская область готовится к 8 Марта: музыка, игры и окрашивание в топе
Самарская область готовится к 8 Марта: музыка, игры и окрашивание в топе
Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ
Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ
В Самаре Молодёжка Народного фронта поздравляет женщин- военнослужащих, медиков госпиталей и семьи участников СВО с 8 Марта
В Самаре Молодёжка Народного фронта поздравляет женщин- военнослужащих, медиков госпиталей и семьи участников СВО с 8 Марта
В Сызрани задержаны иностранцы с закладкой наркотиков
В Сызрани задержаны иностранцы с закладкой наркотиков
В России отложили введение нового ГОСТа на вино
В России отложили введение нового ГОСТа на вино
«Аэрофлот» и «Победа» отменили все рейсы в ОАЭ
«Аэрофлот» и «Победа» отменили все рейсы в ОАЭ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани задержаны иностранцы с закладкой наркотиков

214
В Сызрани задержаны иностранцы с закладкой наркотиков

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что иностранные граждане, проживающие в одной из гостиниц города, возможно причастны к незаконному обороту наркотиков.

При проверке поступивших сведений в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в гаражном массиве в районе Образцовской площадки двоих мужчин 2004 года рождения и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В присутствии понятых у граждан одного из соседних государств оперуполномоченные изъяли сотовые телефоны. В памяти устройств полицейские обнаружили фотографии с графическими отметками. При опросе задержанные пояснили, что на фото зафиксированы участки местности, где они разложили предоставленные анонимным куратором закладки наркотических средств с целью последующего сбыта.

По указанным координатам оперуполномоченные обнаружили, изъяли и направили на исследование 3 свертка с порошкообразными веществами. В экспертно-криминалистическом отделе МУ МВД России «Сызранское» специалисты определили, что представленное на экспертизу вещество является наркотиком синтетического происхождения в значительном размере.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленников по признакам преступления, предусмотренного п.а, б ч.3 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет группой лиц в значительном размере), возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории города и выясняют все детали произошедшего.

Полицейские напоминают, что сообщить обо всех ставших вам известных фактах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ можно в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 921-22-22 или по телефону 112.

 

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Самаре судят женщину за наркотики и притон
05 марта 2026, 09:51
В Самаре судят женщину за наркотики и притон
Она склоняла знакомого к потреблению наркотического средства и неоднократно предоставляла свою квартиру, расположенную на ул. Воронежской, наркозависимым для... Криминал
471
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
02 марта 2026, 10:43
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
При личном досмотре в присутствии понятых у местной жительницы полицейские изучили содержимое памяти мобильного телефона, где хранились фотографии ранее... Криминал
620
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
27 февраля 2026, 13:12
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
В присутствии понятых в кармане куртки пассажира полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Происшествия
582
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
196
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
518
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
716
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
355
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
467
Весь список