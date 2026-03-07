В Сызрани задержаны иностранцы с закладкой наркотиков

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что иностранные граждане, проживающие в одной из гостиниц города, возможно причастны к незаконному обороту наркотиков.

При проверке поступивших сведений в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в гаражном массиве в районе Образцовской площадки двоих мужчин 2004 года рождения и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В присутствии понятых у граждан одного из соседних государств оперуполномоченные изъяли сотовые телефоны. В памяти устройств полицейские обнаружили фотографии с графическими отметками. При опросе задержанные пояснили, что на фото зафиксированы участки местности, где они разложили предоставленные анонимным куратором закладки наркотических средств с целью последующего сбыта.

По указанным координатам оперуполномоченные обнаружили, изъяли и направили на исследование 3 свертка с порошкообразными веществами. В экспертно-криминалистическом отделе МУ МВД России «Сызранское» специалисты определили, что представленное на экспертизу вещество является наркотиком синтетического происхождения в значительном размере.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленников по признакам преступления, предусмотренного п.а, б ч.3 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет группой лиц в значительном размере), возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории города и выясняют все детали произошедшего.

Полицейские напоминают, что сообщить обо всех ставших вам известных фактах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ можно в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 921-22-22 или по телефону 112.