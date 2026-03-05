Я нашел ошибку
Разрыв сократился до 24 тыс. руб.: вторичный рынок Самары почти догнал новостройки
Разрыв сократился до 24 тыс. руб.: вторичный рынок Самары почти догнал новостройки
в России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году
В России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году
В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города
В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города
Виталий Шабалатов провел заседание Правительства Самарской области
Виталий Шабалатов провел заседание Правительства Самарской области
В Красноярском районе началась реконструкция моста через реку Кондурчу
В Красноярском районе началась реконструкция моста через реку Кондурчу
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Тольяттинские школьники побывали на профтуре в городской клинической больнице №5
Тольяттинские школьники побывали на профтуре в городской клинической больнице №5
В Самарской области стартовал первый в этом году поток программы «Наставничество»
В Самарской области стартовал первый в этом году поток программы «Наставничество»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре судят женщину за наркотики и притон

166
в Самаре судят женщину за наркотики и притон

В Самаре окончено предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере), ч. 1 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств), ч.1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств) в отношении безработной ранее не судимой местной жительницы 1987 года рождения.

Сотрудникам самарской полиции поступила информация о том, что жительница Промышленного района возможно причастна к незаконному обороту наркотических средств. При проверке информации полицейские задержали женщину и в ходе исследования предметов ее одежды обнаружили, изъяли и направили на исследование сверток с порошкообразным веществом.

Задержанная пояснила оперуполномоченным, что порошок – это запрещенное вещество, которое она приобрела для собственного употребления.

В ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области специалисты установили: женщина незаконно хранила наркотик синтетического происхождения в значительном размере.

Оперативниками также собраны доказательства противоправной деятельности злоумышленницы: она склоняла знакомого к потреблению наркотического средства и неоднократно предоставляла свою квартиру, расположенную на ул. Воронежской, наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

В настоящее время женщине вручена копия обвинительного акта, возбужденные в отношении нее уголовные дела соединены в одно производство, расследованы и направлены в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

Весь список