в Самаре судят женщину за наркотики и притон

В Самаре окончено предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере), ч. 1 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств), ч.1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств) в отношении безработной ранее не судимой местной жительницы 1987 года рождения.

Сотрудникам самарской полиции поступила информация о том, что жительница Промышленного района возможно причастна к незаконному обороту наркотических средств. При проверке информации полицейские задержали женщину и в ходе исследования предметов ее одежды обнаружили, изъяли и направили на исследование сверток с порошкообразным веществом.

Задержанная пояснила оперуполномоченным, что порошок – это запрещенное вещество, которое она приобрела для собственного употребления.

В ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области специалисты установили: женщина незаконно хранила наркотик синтетического происхождения в значительном размере.

Оперативниками также собраны доказательства противоправной деятельности злоумышленницы: она склоняла знакомого к потреблению наркотического средства и неоднократно предоставляла свою квартиру, расположенную на ул. Воронежской, наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

В настоящее время женщине вручена копия обвинительного акта, возбужденные в отношении нее уголовные дела соединены в одно производство, расследованы и направлены в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу.