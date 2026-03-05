Тольяттинские школьники побывали на профтуре в городской клинической больнице №5

В рамках реализации федерального проекта «Моя карьера с Единой Россией» Кадровые центры «Работа России» Самарской области продолжают системную работу по профориентации и маршрутизации молодежи. Один из ярких примеров такой работы – экскурсия для учеников профильных медицинских классов в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5, которую провел Кадровый центр «Работа России» Тольятти и Ставропольского района.

Тольяттинская городская больница №5 — одна из крупнейших не только в Самарской области, но и в России. Это современный многопрофильный медицинский центр. Для ребят свои двери открыли пять отделений учреждения: онкологическое, хирургическое, терапевтическое, инфекционное и лаборатория.

Главный врач тольяттинской клинической городской больницы №5 Александр Вавилов подчеркнул значимость таких экскурсий: «Именно сейчас у подростков формируются жизненные ориентиры. Наша больница является клинической базой СамГМУ. Уже с 2026 года студенты из Тольятти смогут проходить обучение здесь. Это поможет пополнить кадровый состав и улучшить ситуацию с врачами в городе».

Ярким моментом профтура стало посещение хирургического отделения. Ребята переоделись в спецодежду, увидели работу мультиспирального компьютерного томографа и в режиме реального времени наблюдали за операцией по протезированию бедра через стекло операционного блока. Им продемонстрировали эндоскопическую стойку и рассказали о современных методах оперирования.

Главная медицинская сестра Наталья Стасюк отметила: «Мы показываем места, где детям действительно интересно. Они могут примерить хирургический костюм, заглянуть в микроскоп. Особой популярностью пользуется хирургия – там особая атмосфера. Многие после таких экскурсий возвращаются к нам уже дипломированными специалистами. Благодарим кадровый центр за организацию таких профтуров — это помогает детям осознанно выбрать непростой путь врача».

Школьники поделились впечатлениями. Виктория Сюкляева, ученица 11 класса, рассказала, что хочет стать классическим хирургом, чтобы спасать жизни. Ксения Чуракова из 10 класса с детства мечтает о карьере кардиохирурга, и экскурсия помогла ей ближе познакомиться с будущей профессией.

Ведущий специалист территориального кадрового центра Алена Досикова пояснила, что профтуры проходят в живом интерактивном формате — это не просто экскурсия, а возможность потрогать детали, померить форму, поработать с оборудованием: «Так мы помогаем будущим специалистам определиться с призванием и обеспечиваем город квалифицированными кадрами».

Записаться на профтур можно на площадке «Билет в будущее». Подробная информация по телефону: 8 (800) 302-15-44.

Фото – Минтруд Самарской области