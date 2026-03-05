ночью кинельские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров

5 марта в 00 часов 3 минуты в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Усть-Кинельский на улице Шоссейной горит дом.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательного отряда № 34.

По прибытии было установлено, что горят дом и надворные постройки на площади 150 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б» и создано звено газодымозащитной службы.

В 00 часов 43 минуты пожар был локализован, в 1 час 34 минуты – объявлена ликвидация открытого горения.

В тушении пожара участвовали 17 человек личного состава на 4 единицах техники.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"