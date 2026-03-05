Я нашел ошибку
Самарские учреждения культуры и НКО могут получить грантовую поддержу до 3 млн рублей
В Польше будут прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян
ночью кинельские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров
В Самаре военный оркестр Росгвардии поздравил жительниц города с наступающим праздником
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
В Самарской области женщина 6 лет получала пособие на несуществующего ребенка
В Тольятти мужчина несколько раз выстрелил в подростка из пневматики
В Самаре временно запустят 30 бесплатных автобусов
92
5 марта в 00 часов 3 минуты в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Усть-Кинельский на улице Шоссейной горит дом.
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательного отряда № 34.
По прибытии было установлено, что горят дом и надворные постройки на площади 150 квадратных метров.
На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б» и создано звено газодымозащитной службы.
В 00 часов 43 минуты пожар был локализован, в 1 час 34 минуты – объявлена ликвидация открытого горения.
В тушении пожара участвовали 17 человек личного состава на 4 единицах техники.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

