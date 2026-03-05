"Земский доктор": в Хворостянскую больницу по программе трудоустроился врач-стоматолог

В Хворостянской центральной районной больнице проводится работа, направленная на привлечение специалистов. Так, в прошлом году в учреждение на работу устроился врач стоматолог Сергей Шевцов - участник программы"Земский доктор/Земский фельдшер".
Новый сотрудник имеет богатый опыт работы. Среди основных задач стоматолога — не только хирургическая помощь, но и протезирование.
"Мы проводим протезирование, изготавливаем съемные протезы для ветеранов", - рассказал врач.
Главный врач Хворостянской больницы Николай Кузьмин отметил, что учреждение активно привлекает кадры и рада приходу нового специалиста.
«У нас были размещены вакансии, что требуется стоматолог. Включая то, что у врача есть еще специализация — ортопедия. Поэтому для нас приход нового сотрудника стал двойной удачей», — отметил главврач.
Он также подчеркнул, что в муниципалитете поддерживают медработников не только федеральными, но и местными мерами.
«Со стороны больницы и от района меры поддержки оказываются. Дополнительно мы вместе с администрацией выплачиваем 50 000 рублей единовременно. Также есть возможность компенсировать аренду жилья — 50%», - пояснил Николай Кузьмин.
В прошлом году в рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер" в учреждение также трудоустроился фельдшер.
Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе приняли участие 295 специалистов: 204 врача и 91 средний медицинский работник.
