"Земский доктор": в Хворостянскую больницу по программе трудоустроился врач-стоматолог

Главные новости:
В Самарском государственном аграрном университете прошёл мастер-класс по управлению БАС для будущих агрономов и инженеров.
Ветераны СВО региона обучают студентов аграрного университета управлению «цифровым небом»
4 марта на улицах Самары стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи».
Сотрудники самарской Госавтоинспекции дарят весеннее настроение автоледи
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.
Более 110 тысяч жителей региона записались на прием к врачу через мессенджер MAX
В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт
В Самарской области пройдет Всероссийский добровольческий слёт  
4 марта Самарская область приняла участие в очередном Всероссийском тренировочном мероприятии в рамках подготовки к ЕГЭ 2026 года.
В губернии прошла апробация ЕГЭ: Самарская область готова к экзаменационной кампании 2026 года
Мера поддержки будущих мам, запущенная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, набирает обороты: с начала 2026 года ею воспользовались более 50 жительниц Самарской области.
«Это очень значимая помощь для нашей семьи»: в Самарской области поддерживают будущих мам
Чтобы помочь в выборе подарка на 8 марта, эксперты Билайн.Аналитики проанализировали обезличенные данные и узнали, какими мобильными приложениями женщины пользовались чаще в преддверии праздника.
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта
3 и 4 марта в Самаре состоялись игры полуфинала Самарского дивизиона детского КВН.
В Самаре определили финалистов детской лиги КВН
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

"Земский доктор": в Хворостянскую больницу по программе трудоустроился врач-стоматолог

172
В Хворостянской центральной районной больнице проводится работа, направленная на привлечение специалистов.

В Хворостянской центральной районной больнице проводится работа, направленная на привлечение специалистов. Так, в прошлом году в учреждение на работу устроился врач стоматолог Сергей Шевцов - участник программы"Земский доктор/Земский фельдшер".

Новый сотрудник имеет богатый опыт работы. Среди основных задач стоматолога — не только хирургическая помощь, но и протезирование.

"Мы проводим протезирование, изготавливаем съемные протезы для ветеранов", - рассказал врач.

Главный врач Хворостянской больницы Николай Кузьмин отметил, что учреждение активно привлекает кадры и рада приходу нового специалиста.

 «У нас были размещены вакансии, что требуется стоматолог. Включая то, что у врача есть еще специализация — ортопедия. Поэтому для нас приход нового сотрудника стал двойной удачей», — отметил главврач.

Он также подчеркнул, что в муниципалитете поддерживают медработников не только федеральными, но и местными мерами.

«Со стороны больницы и от района меры поддержки оказываются. Дополнительно мы вместе с администрацией выплачиваем 50 000 рублей единовременно. Также есть возможность компенсировать аренду жилья — 50%», - пояснил Николай Кузьмин.

В прошлом году в рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер" в учреждение также трудоустроился фельдшер.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе приняли участие 295 специалистов: 204 врача и 91 средний медицинский работник.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

