"Земский доктор": в Хворостянскую больницу по программе трудоустроился врач-стоматолог

В Хворостянской центральной районной больнице проводится работа, направленная на привлечение специалистов. Так, в прошлом году в учреждение на работу устроился врач стоматолог Сергей Шевцов - участник программы"Земский доктор/Земский фельдшер".



Новый сотрудник имеет богатый опыт работы. Среди основных задач стоматолога — не только хирургическая помощь, но и протезирование.



"Мы проводим протезирование, изготавливаем съемные протезы для ветеранов", - рассказал врач.



Главный врач Хворостянской больницы Николай Кузьмин отметил, что учреждение активно привлекает кадры и рада приходу нового специалиста.



«У нас были размещены вакансии, что требуется стоматолог. Включая то, что у врача есть еще специализация — ортопедия. Поэтому для нас приход нового сотрудника стал двойной удачей», — отметил главврач.



Он также подчеркнул, что в муниципалитете поддерживают медработников не только федеральными, но и местными мерами.



«Со стороны больницы и от района меры поддержки оказываются. Дополнительно мы вместе с администрацией выплачиваем 50 000 рублей единовременно. Также есть возможность компенсировать аренду жилья — 50%», - пояснил Николай Кузьмин.



В прошлом году в рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер" в учреждение также трудоустроился фельдшер.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе приняли участие 295 специалистов: 204 врача и 91 средний медицинский работник.

Фото: минздрав СО