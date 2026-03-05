В Самаре расширят перечень работодателей летней программы трудоустройства для школьников

3 марта заместитель главы города Самары Ольга Слесарева приняла участие в программе «Прямой диалог». Она рассказала о планах социальной сферы на 2026 год, в том числе о том, как будет организована кампания летнего трудоустройства подростков. В настоящее время специалисты молодежного центра «Самарский» формируют перечень организаций, которые предоставят рабочие места для школьников от 14 до 18 лет.



«Летнее трудоустройство учит школьников дисциплине, ответственности и уважению к труду — это важная часть взросления. В Самаре координацией летней трудовой занятости детей занимается молодежный центр «Самарский». Подростки трудятся как в муниципальных учреждениях, так и на промышленных предприятиях: занимаются благоустройством, работают озеленителями или подсобными рабочими. Стараемся расширять перечень работодателей, чтобы дать ребятам как можно больше простора для выбора той сферы, которая им больше всего интересна», – рассказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



На сегодняшний день готовность предоставить рабочие места для школьников подтвердили уже более 60 организаций и учреждений: детские сады, центры дополнительного образования, поликлиники, управляющие компании, учреждения культуры и социальной защиты, некоммерческие организации, ТОСы и др. Работать юные самарцы смогут по две недели, один рабочий день продлится от четырех до семи часов. В приоритетном порядке будут трудоустроены подростки, состоящие на различных формах учета, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей, из семей участников специальной военной операции.



Дополнительно, за счет собственных средств, рабочие места для школьников организуют МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз», ПАО «Завод имени А.М. Тарасова», ПАО «Гидроавтоматика», филиал «Самарский» «Т Плюс», ГК «Электрощит — ТМ Самара», сеть пекарен «Хлебница», ООО «Самарский Стройфарфор», ООО «Тепличный», ООО «Керранова» и ООО «Система ПБО» (сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка»).



«Специалисты всегда, прежде всего, стараются понять, что интересно самому школьнику, и подобрать вариант по душе. Работать можно по две недели в любом летнем месяце — в июне, июле или августе. Потребность в кадрах на 2026 год уже сформирована, однако количество компаний-партнёров продолжает расширяться, производственный банк вакансий ещё пополняется», – добавила Ольга Слесарева.



Отметим, что подробности о графике заключения трудовых договоров на летний период, необходимых документах и ближайших профориентационных мероприятиях расскажет в прямом эфире директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина. Эфир состоится 6 марта в 13:30 по ссылке https://telemost.yandex.ru/j/59472794142756.