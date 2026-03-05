Я нашел ошибку
В Самарском государственном аграрном университете прошёл мастер-класс по управлению БАС для будущих агрономов и инженеров.
Ветераны СВО региона обучают студентов аграрного университета управлению «цифровым небом»
4 марта на улицах Самары стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи».
Сотрудники самарской Госавтоинспекции дарят весеннее настроение автоледи
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.
Более 110 тысяч жителей региона записались на прием к врачу через мессенджер MAX
В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт
В Самарской области пройдет Всероссийский добровольческий слёт  
4 марта Самарская область приняла участие в очередном Всероссийском тренировочном мероприятии в рамках подготовки к ЕГЭ 2026 года.
В губернии прошла апробация ЕГЭ: Самарская область готова к экзаменационной кампании 2026 года
Мера поддержки будущих мам, запущенная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, набирает обороты: с начала 2026 года ею воспользовались более 50 жительниц Самарской области.
«Это очень значимая помощь для нашей семьи»: в Самарской области поддерживают будущих мам
Чтобы помочь в выборе подарка на 8 марта, эксперты Билайн.Аналитики проанализировали обезличенные данные и узнали, какими мобильными приложениями женщины пользовались чаще в преддверии праздника.
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта
3 и 4 марта в Самаре состоялись игры полуфинала Самарского дивизиона детского КВН.
В Самаре определили финалистов детской лиги КВН
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В Самаре расширят перечень работодателей летней программы трудоустройства для школьников

143
3 марта Ольга Слесарева приняла участие в программе «Прямой диалог». Она рассказала о планах социальной сферы на 2026 год, в том числе о том, как будет организована кампания летнего трудоустройства подростков.

3 марта заместитель главы города Самары Ольга Слесарева приняла участие в программе «Прямой диалог». Она рассказала о планах социальной сферы на 2026 год, в том числе о том, как будет организована кампания летнего трудоустройства подростков. В настоящее время специалисты молодежного центра «Самарский» формируют перечень организаций, которые предоставят рабочие места для школьников от 14 до 18 лет.

«Летнее трудоустройство учит школьников дисциплине, ответственности и уважению к труду — это важная часть взросления. В Самаре координацией летней трудовой занятости детей занимается молодежный центр «Самарский». Подростки трудятся как в муниципальных учреждениях, так и на промышленных предприятиях: занимаются благоустройством, работают озеленителями или подсобными рабочими. Стараемся расширять перечень работодателей, чтобы дать ребятам как можно больше простора для выбора той сферы, которая им больше всего интересна», – рассказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

На сегодняшний день готовность предоставить рабочие места для школьников подтвердили уже более 60 организаций и учреждений: детские сады, центры дополнительного образования, поликлиники, управляющие компании, учреждения культуры и социальной защиты, некоммерческие организации, ТОСы и др. Работать юные самарцы смогут по две недели, один рабочий день продлится от четырех до семи часов. В приоритетном порядке будут трудоустроены подростки, состоящие на различных формах учета, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей, из семей участников специальной военной операции.

Дополнительно, за счет собственных средств, рабочие места для школьников организуют МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз», ПАО «Завод имени А.М. Тарасова», ПАО «Гидроавтоматика», филиал «Самарский» «Т Плюс», ГК «Электрощит — ТМ Самара», сеть пекарен «Хлебница», ООО «Самарский Стройфарфор», ООО «Тепличный», ООО «Керранова» и ООО «Система ПБО» (сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка»).

«Специалисты всегда, прежде всего, стараются понять, что интересно самому школьнику, и подобрать вариант по душе. Работать можно по две недели в любом летнем месяце — в июне, июле или августе. Потребность в кадрах на 2026 год уже сформирована, однако количество компаний-партнёров продолжает расширяться, производственный банк вакансий ещё пополняется», – добавила Ольга Слесарева.

Отметим, что подробности о графике заключения трудовых договоров на летний период, необходимых документах и ближайших профориентационных мероприятиях расскажет в прямом эфире директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина. Эфир состоится 6 марта в 13:30 по ссылке https://telemost.yandex.ru/j/59472794142756.

Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
169
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1490
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
646
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1257
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
603
