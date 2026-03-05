Сотрудники ГАИ Волжского района вместе с активистами «Молодой Гвардии» провели праздничную акцию «Зеркало безопасности»

В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции Волжского района совместно с активистами «Молодой Гвардии» провели праздничную акцию «Зеркало безопасности».

На дорогах района царила теплая праздничная атмосфера. Автоинспекторы вместе с общественниками поздравляли женщин-водителей и напоминали о соблюдении правил дорожного движения в необычной и игровой форме.

Начальник Госавтоинспекции Волжского района, подполковник полиции Дмитрий Баландов, поздравляя автоледи, вручил приятные подарки:

Карманные зеркальца с символикой Госавтоинспекции

Букеты цветов - главный символ праздника

Особую радость вызвал ростовой медведь, который обнимал водителей, желал счастливого пути и вместе с организаторами вручал цветы. Улыбки и сияющие глаза участниц стали лучшим подтверждением успешности акции.

Фото: ГАИ СО