В 2026 году Самару украсят порядка 36 тысяч квадратных метров цветников. В настоящее время специалисты АО «Спецремстройзеленхоз» подготавливают тепличную рассаду однолетних растений, которыми в конце апреля начнут декорировать клумбы на общественных пространствах и вдоль дорог. Всего выращивают почти 1,5 млн цветов.



«С этого года систематизируем работу по высадке и содержанию растений, увеличиваем объемы озеленения и площади цветочного оформления города. В том числе - за счет тех общественных пространств, которые были благоустроены в прошлом году по программе «Народный бюджет Самарской области» и «Формирование комфортной городской среды». Поставил специалистам задачу продумать такую систему посадок, которая позволяла бы радоваться цветущим растениям весь летний сезон, - отметил глава города Самары. - Первыми на городских клумбах традиционно зацветут тюльпаны. Лично для меня эти цветы – яркий предвестник Дня Победы», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Сейчас в теплицах для украшения Самары подготавливают бальзамины, виолы, ирезине, тагетесы, сальвии, бегонии, колеусы, петунии, биденс, катарантусы, бакопы, гелихризумы и др. Из новинок — несколько сортов ипомеи батат и махровые пеларгонии, которые, по словам специалистов, хорошо акклиматизируются после перемещения из теплиц. Также выращиваются ампельные растения, их будут использовать для создания каскадов в вертикальных конструкциях, кашпо и чашах. Всего в этом году предусмотрено 1173 таких конструкции.



Совместно со специалистами Департамента городского хозяйства и экологии администрации города агрономы и ландшафтные дизайнеры АО «Спецремстройзеленхоз» разрабатывают эскизы оформления цветников, учитывая их расположение, совместимость культур, декоративные качества и т.д. В дальнейшем мастера каждого участка будут четко следовать этим эскизам при высадке цветов.



При наступлении благоприятной погоды на улицах областной столицы высадят около 40 видов декоративных растений. Кроме того, в мае на набережную в историческом центре города из теплиц переместят 20 пальм — уже 15 лет они украшают общественные территории Самары в теплое время года. Тюльпаны специалисты высадили еще минувшей осенью на 2,4 тысячах квадратных метров, в том числе в местах, где традиционно пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

Фото: пресс-служба администрации Самары