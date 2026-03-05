Я нашел ошибку
Главные новости:
5 марта на дорогах региона -  снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь. Покрытие проезжей части становится скользким, ухудшается видимость.
ГАИ СО: на дорогах региона наблюдается снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь
"С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке".
Набиуллина: единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году
10 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой.
В СамАрте пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой
В Самарской больнице №10 продолжается масштабное обновление взрослого поликлинического отделения №1. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.
Во взрослой поликлинике Куйбышевского района проводят ремонт и внедряют бережливые технологии
В первом этапе турнира приняли участие 737 команд юношей и 602 команды девушек - всего 5442 школьников.
В губернии завершились отборочные соревнования турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди школьников
Почти 1,5 млн цветов подготавливают для украшения Самары в 2026 году.
В 2026 году Самару украсят порядка 36 тысяч квадратных метров цветников
Представители компании «ГЕДОКОРП» стали участниками 25-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2026».
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» принял участие в выставке «Нефтегаз-2026»
Регулярные экспресс-маршруты № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» и № 333 «Тольятти – Аэропорт Курумоч» стали востребованным видом транспорта для жителей и гостей региона.
Более 40 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами до аэропорта Курумоч
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
ГАИ СО: на дорогах региона наблюдается снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь

54
5 марта на дорогах региона -  снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь. Покрытие проезжей части становится скользким, ухудшается видимость.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области на дорогах наблюдается снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь. Покрытие проезжей части становится скользким, ухудшается видимость.

Госавтоинспекция Самарской области напоминает:

 Соблюдайте скоростной режим и дистанцию
 Избегайте резких манёвров и торможений
 Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами и перекрёстками
 Проверьте исправность стеклоочистителей и световых приборов
 По возможности воздержитесь от дальних поездок

Особое внимание просим уделить безопасности детей и пожилых пешеходов. В условиях непогоды риск дорожно-транспортных происшествий значительно возрастает.

Будьте предельно внимательны и осторожны. Берегите себя и своих близких, сообщает пресс-служба ГАИ СО

 

Фото:   ГАИ СО

Весь список