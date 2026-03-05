ГАИ СО: на дорогах региона наблюдается снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь

В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области на дорогах наблюдается снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь. Покрытие проезжей части становится скользким, ухудшается видимость.



Госавтоинспекция Самарской области напоминает:



Соблюдайте скоростной режим и дистанцию

Избегайте резких манёвров и торможений

Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами и перекрёстками

Проверьте исправность стеклоочистителей и световых приборов

По возможности воздержитесь от дальних поездок



Особое внимание просим уделить безопасности детей и пожилых пешеходов. В условиях непогоды риск дорожно-транспортных происшествий значительно возрастает.



Будьте предельно внимательны и осторожны. Берегите себя и своих близких, сообщает пресс-служба ГАИ СО

Фото: ГАИ СО