Набиуллина: единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году

Единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

"С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке. А через год мы считаем, что единая система учета платежных карт будет создана и ее можно будет применять", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях.

