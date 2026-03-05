Резидент технопарка «Жигулёвская долина» принял участие в выставке «Нефтегаз-2026»

Представители компании «ГЕДОКОРП» стали участниками 25-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2026». Организаторами мероприятия выступают АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Специалисты отрасли называют выставку площадкой эффективного диалога государства, науки и бизнеса, сообщает пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина».

В «Нефтегаз-2026» приняли участие более 800 компаний из России, Азербайджана, Беларуси, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Республики Корея, Турции и Узбекистана. На выставке были представлены электроэнергетика, взрывозащищенное оборудование на объектах ТЭК, машиностроение, насосы, СПГ, запорно-регулирующее оборудование, нефтесервисное обслуживание, пневматика, автоматизация, ИT-технологии в нефтегазовой отрасли, аддитивные технологии, нефтехимия и нефтепереработка, метрология. На выставке «Нефтегаз-2026» значительное внимание уделяется вопросам цифровизации нефтегазовой отрасли, интеграции ИT-решений с промышленными процессами.

Дмитрий Кадухин, исполнительный директор ООО «ГЕДОКОРП», и Ян

Кибенко, коммерческий директор ООО «ГЕДОКОРП», посетили панельную дискуссию «Автоматизация нефтегазовой отрасли: поиск оптимальных решений для устойчивого развития».

Эксперты отмечают, что автоматизация является стратегическим направлением, в котором необходимо достичь технологического суверенитета и непрерывно развивать собственные разработки и компетенции. В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы автоматизации технологических процессов в нефтегазовой отрасли с учётом интересов всех сторон процесса и обеспечения стабильного развития отечественных решений.

Дмитрий Кадухин, исполнительный директор ООО «ГЕДОКОРП»:

Нам важно идти в ногу со временем. Посещение одного из главных событий нефтегазовой отрасли позволяет узнать о технологических новинках, развитии отрасли, а также завести интересные знакомства. Мы открыты новому и рады быть частью технологического прогресса.

Фото: компания «ГЕДОКОРП»