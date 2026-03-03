«Грушинский экспресс» отправится в праздничный рейс 7 марта



В субботу, 7 марта, электропоезд превратится в концертный зал на колёсах. Самарская пригородная пассажирская компания организует специальный рейс по маршруту Самара – Тольятти – Самара с программой «Музыка весны».



В пути для пассажиров выступят самарские музыканты. В программе — любви и пробуждающейся природе. Живая музыка в сочетании с ностальгической атмосферой вагонов создадут особую предпраздничную атмосферу.



Отправление из Самары — в 10:02. Принять участие в музыкальном путешествии может любой желающий — для этого достаточно приобрести билет на указанный рейс.



В праздничные выходные изменится расписание некоторых пригородных поездов. Подробная информация — на официальном сайте Самарской пригородной пассажирской компании, сообщает пресс-служба минтранса СО.