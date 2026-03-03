В Самаре с приходом оттепели после снегопада дорожные и коммунальные службы активизировали работы по вывозу снега.

В Самаре с учетом изменения погодных условий – приходом оттепели после снегопада – дорожные и коммунальные службы активизировали работы по вывозу снега. В приоритете очистка пешеходных маршрутов: тротуаров вдоль дорог, дорожек на территории общественных пространств — в парках, скверах и на набережной. Это позволит предотвратить образование наледи в ночные часы при отрицательных температурах.



Предварительно в Самаре активизировали прочистку ливневой канализации, в том числе проливку горячей водой дождеприемников. Работы проводят специалисты МП «Инженерные системы», суммарно на территории города на сегодняшний день отработано более 800 ливневых колодцев. Отметим также, что своевременная очистка улиц от снега при его активном таянии минимизирует вероятность образования луж и подтоплений.



Всего с начала сезона для борьбы с наледью на городских дорогах израсходовано более 21 тысячи тонн противогололедных смесей. На специализированные площадки доставлено около 400 тысяч тонн снега. За прошедшие две смены на участки обслуживания вывели свыше 580 единиц техники и 640 уборщиков для расчистки территорий вручную. Откачано 100 кубометров воды.



Глава города Самары Иван Носков поручил коммунальным службам активизировать очистку кровель многоквартирных домов, в этих работах задействовано порядка 55 бригад. В первоочередном порядке в график работ включаются скатные кровли, обращенные на тротуары, и входные группы подъездов многоквартирных домов.



