Я нашел ошибку
Главные новости:
Путешественник Федор Конюхов стал лауреатом премии «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экология и туризм»
3 февраля, утром, на 1173 километре трассы М-5 автодороги «Урал» в пути следование загорелся большегруз.
В Камышлинском районе на трассе М-5 «Урал» в пути следование загорелся большегруз
В Самаре, в Поволжском государственном колледже прошло торжественное мероприятие, посвященное выпускникам 2026 года по специальности «Правоохранительная деятельность».
Руководство ГУ МВД СО вручило благодарности особо отличившимся студентам по специальности «Правоохранительная деятельность»
3 марта в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Ак Барсом».
Хоккеисты «Лады» одержали победу над «Ак Барсом» - 5:3
Глава города Самары Иван Носков поручил коммунальным службам активизировать очистку кровель многоквартирных домов, в этих работах задействовано порядка 55 бригад.
В Самаре с приходом оттепели после снегопада дорожные и коммунальные службы активизировали работы по вывозу снега.
Второй этап фестиваля пройдёт 15 марта с 10:00 до 12:00 в бассейне Куйбышевского района Самары.
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
7 марта «Грушинский экспресс» отправится по маршруту Самара – Тольятти – Самара с программой «Музыка весны».
«Грушинский экспресс» отправится в праздничный рейс 7 марта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.61
0.44
EUR 90.31
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре с приходом оттепели после снегопада дорожные и коммунальные службы активизировали работы по вывозу снега.

160
Глава города Самары Иван Носков поручил коммунальным службам активизировать очистку кровель многоквартирных домов, в этих работах задействовано порядка 55 бригад.

В Самаре с учетом изменения погодных условий – приходом оттепели после снегопада – дорожные и коммунальные службы активизировали работы по вывозу снега. В приоритете очистка пешеходных маршрутов: тротуаров вдоль дорог, дорожек на территории общественных пространств — в парках, скверах и на набережной. Это позволит предотвратить образование наледи в ночные часы при отрицательных температурах.

Предварительно в Самаре активизировали прочистку ливневой канализации, в том числе проливку горячей водой дождеприемников. Работы проводят специалисты МП «Инженерные системы», суммарно на территории города на сегодняшний день отработано более 800 ливневых колодцев. Отметим также, что своевременная очистка улиц от снега при его активном таянии минимизирует вероятность образования луж и подтоплений.

Всего с начала сезона для борьбы с наледью на городских дорогах израсходовано более 21 тысячи тонн противогололедных смесей. На специализированные площадки доставлено около 400 тысяч тонн снега. За прошедшие две смены на участки обслуживания вывели свыше 580 единиц техники и 640 уборщиков для расчистки территорий вручную. Откачано 100 кубометров воды.

Глава города Самары Иван Носков поручил коммунальным службам активизировать очистку кровель многоквартирных домов, в этих работах задействовано порядка 55 бригад. В первоочередном порядке в график работ включаются скатные кровли, обращенные на тротуары, и входные группы подъездов многоквартирных домов.
 

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре, в Поволжском государственном колледже прошло торжественное мероприятие, посвященное выпускникам 2026 года по специальности «Правоохранительная деятельность».
03 марта 2026, 22:58
Руководство ГУ МВД СО вручило благодарности особо отличившимся студентам по специальности «Правоохранительная деятельность»
В Самаре, в Поволжском государственном колледже прошло торжественное мероприятие, посвященное выпускникам 2026 года по специальности «Правоохранительная... Общество
132
Второй этап фестиваля пройдёт 15 марта с 10:00 до 12:00 в бассейне Куйбышевского района Самары.
03 марта 2026, 22:09
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Второй этап фестиваля пройдёт 15 марта с 10:00 до 12:00 в бассейне Куйбышевского района Самары. Общество
154
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
03 марта 2026, 21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей... Политика
179

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
189
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
738
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
449
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
486
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
409
Весь список