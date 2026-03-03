Руководство ГУ МВД СО вручило благодарности особо отличившимся студентам по специальности «Правоохранительная деятельность»

В Самаре, в Поволжском государственном колледже прошло торжественное мероприятие, посвященное выпускникам 2026 года по специальности «Правоохранительная деятельность», в рамках которого особо отличившимся студентам заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев вручил благодарности за отличную учебу, активное участие в деятельности образовательного учреждения и спортивных соревнованиях.

Александр Михайлович поздравил ребят с важным событием в их жизни и отметил, что их успехи – это, в том числе, результат слаженной работы педагогического коллектива, наставников и поддержки близких.

Генерал-майор полиции пожелал юношам и девушкам дальнейших успехов в учёбе, новых спортивных достижений и твёрдости в выборе профессионального пути, а также выразил уверенность, что полученные знания и навыки помогут им достойно служить закону и обществу.

Завершилось мероприятие концертом, организованным студентами и педагогами колледжа, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО