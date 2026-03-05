Я нашел ошибку
В Самаре временно запустят 30 бесплатных автобусов
5 марта аэропорт «Курумоч» в Самаре ограничил работу на пять часов
Разрыв сократился до 24 тыс. руб.: вторичный рынок Самары почти догнал новостройки
в России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году
В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города
Виталий Шабалатов провел заседание Правительства Самарской области
В Красноярском районе началась реконструкция моста через реку Кондурчу
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Туроператорам разрешат использовать ФПО для возврата денег туристам

Туроператоры обязаны возвращать средства россиянам в полном объеме за туры на Ближний Восток. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что с целью компенсировать потери туротрасли было подготовлено распоряжение кабмина о возврате туристам денег за счёт Фонда персональной ответственности туроператоров.

Министр добавил, что также предлагается поддержать и сами туркомпании, предоставив им отсрочку уплаты взносов в указанный фонд на период с 15 апреля на 15 июля.

Ранее Решетников заявил, что из стран Ближнего Востока уже вывезли шесть тысяч россиян, в том числе организованных туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
