Туроператорам разрешат использовать ФПО для возврата денег туристам

Туроператоры обязаны возвращать средства россиянам в полном объеме за туры на Ближний Восток. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что с целью компенсировать потери туротрасли было подготовлено распоряжение кабмина о возврате туристам денег за счёт Фонда персональной ответственности туроператоров.

Министр добавил, что также предлагается поддержать и сами туркомпании, предоставив им отсрочку уплаты взносов в указанный фонд на период с 15 апреля на 15 июля.

Ранее Решетников заявил, что из стран Ближнего Востока уже вывезли шесть тысяч россиян, в том числе организованных туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».