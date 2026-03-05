Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские учреждения культуры и НКО могут получить грантовую поддержу до 3 млн рублей
В Польше будут прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян
ночью кинельские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров
В Самаре военный оркестр Росгвардии поздравил жительниц города с наступающим праздником
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
В Самарской области женщина 6 лет получала пособие на несуществующего ребенка
В Тольятти мужчина несколько раз выстрелил в подростка из пневматики
В Самаре временно запустят 30 бесплатных автобусов
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году

129
в России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году

В России к концу 2027 года планируют внедрить механизм взыскания задолженности за жилищные и коммунальные услуги в электронном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства.

Согласно материалам кабмина, разработкой и внедрением системы займутся Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Предполагается, что в полном объеме цифровой механизм должен начать работать в четвертом квартале 2027 года.

В документах также говорится, что пилотное тестирование системы планируют провести уже до конца текущего года. Его могут запустить в двух или трех регионах России.

В рамках эксперимента должников будут уведомлять о судебном приказе на взыскание задолженности онлайн. Предполагается, что такие уведомления будут направляться через портал Госуслуги и систему ГИС ЖКХ.

В России с 1 марта вступили в силу новые нормы в сфере жилищного законодательства, которые, в числе прочего, затронут вопросы оплаты коммуналки, отчетности и правил работы УК с жильцами. Вместе с тем изменился и срок доставки квитанций, которые теперь россияне должны получать не позднее пятого числа каждого месяца. Новые сроки оплаты распространяются на всех граждан вне зависимости от договора управления, решений собраний собственников и так далее, подчеркнул Чаплин.

В центре внимания
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
131
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1481
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
635
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1197
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
597
Весь список