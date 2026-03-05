В Самарской области женщина 6 лет получала пособие на несуществующего ребенка

В Самаре завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве при получении социальных выплат. Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение против 50-летней женщины.

По данным следствия, в декабре 2019 года она подала в органы соцзащиты документы с ложными сведениями о рождении ребёнка. И вплоть до декабря 2025 года исправно получала пособия из федерального и регионального бюджетов на несуществующее дитя.

За все прошедшее время набежала сумма около 600 тысяч рублей. Помимо этого, псевдомать использовала подложные документы для незаконного получения сертификата на материнский капитал на сумму более 450 тысяч рублей. Теперь уголовное дело передано в Красноглинский районный суд Самары для рассмотрения по существу, пишет ГТРК-Самара.