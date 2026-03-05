Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские учреждения культуры и НКО могут получить грантовую поддержу до 3 млн рублей
В Польше будут прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян
ночью кинельские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров
В Самаре военный оркестр Росгвардии поздравил жительниц города с наступающим праздником
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
В Самарской области женщина 6 лет получала пособие на несуществующего ребенка
В Тольятти мужчина несколько раз выстрелил в подростка из пневматики
В Самаре временно запустят 30 бесплатных автобусов
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В Самарской области женщина 6 лет получала пособие на несуществующего ребенка

В Самаре завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве при получении социальных выплат. Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение против 50-летней женщины.

По данным следствия, в декабре 2019 года она подала в органы соцзащиты документы с ложными сведениями о рождении ребёнка. И вплоть до декабря 2025 года исправно получала пособия из федерального и регионального бюджетов на несуществующее дитя.

За все прошедшее время набежала сумма около 600 тысяч рублей. Помимо этого, псевдомать использовала подложные документы для незаконного получения сертификата на материнский капитал на сумму более 450 тысяч рублей. Теперь уголовное дело передано в Красноглинский районный суд Самары для рассмотрения по существу, пишет ГТРК-Самара.

В центре внимания
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
