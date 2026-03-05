Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском государственном аграрном университете прошёл мастер-класс по управлению БАС для будущих агрономов и инженеров.
Ветераны СВО региона обучают студентов аграрного университета управлению «цифровым небом»
4 марта на улицах Самары стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи».
Сотрудники самарской Госавтоинспекции дарят весеннее настроение автоледи
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.
Более 110 тысяч жителей региона записались на прием к врачу через мессенджер MAX
В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт
В Самарской области пройдет Всероссийский добровольческий слёт  
4 марта Самарская область приняла участие в очередном Всероссийском тренировочном мероприятии в рамках подготовки к ЕГЭ 2026 года.
В губернии прошла апробация ЕГЭ: Самарская область готова к экзаменационной кампании 2026 года
Мера поддержки будущих мам, запущенная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, набирает обороты: с начала 2026 года ею воспользовались более 50 жительниц Самарской области.
«Это очень значимая помощь для нашей семьи»: в Самарской области поддерживают будущих мам
Чтобы помочь в выборе подарка на 8 марта, эксперты Билайн.Аналитики проанализировали обезличенные данные и узнали, какими мобильными приложениями женщины пользовались чаще в преддверии праздника.
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта
3 и 4 марта в Самаре состоялись игры полуфинала Самарского дивизиона детского КВН.
В Самаре определили финалистов детской лиги КВН
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В Самаре определили финалистов детской лиги КВН

151
3 и 4 марта в Самаре состоялись игры полуфинала Самарского дивизиона детского КВН.

3 и 4 марта в Самаре состоялись игры полуфинала Самарского дивизиона детского КВН. По итогам первого игрового дня в финал вышли команды «New people» (школа № 68) и «Пурумпумпум» (школа № 155), а во второй день финалистами стали «Пятница 13» (школа № 13), «Гармония» (школа № 41) и «Ильинка» (школа № 12).

«Для многих ребят эта сцена, уверена, станет стартовой площадкой в большое будущее. КВН учит мыслить нестандартно, держаться перед публикой и работать в команде — это навыки, которые пригодятся не только в любой профессии, но и, самое главное, в жизни. Приятно, что к проекту присоединяются новые школы, что дети вместе с педагогами находят время не только для учебы, но и для полезного досуга. От души поздравляю финалистов!» – отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

Полуфиналы включали два конкурса — «Приветствие» и «Сказочная ситуация», где команды обыгрывали заданные темы с использованием сказочных персонажей. В полуфиналах участвовали школьники с 1-го по 11-й классы, однако костяк команд, по словам организаторов, составляют ученики 7-8-х классов. В своих выступлениях ребята чаще всего обращаются к школьной жизни, отношениям с родителями и современным молодежным трендам.

Выступления оценивало жюри - руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Кристина Гнатюк, спортивный комментатор Андрей Миронов, шоумен Евгений Козаченко, телеведущая Александра Байдачная, руководитель городского отделения «Движения Первых» Даниил Сиднев, актриса Мария Феофанова и председатель совета отцов Самарской области Константин Доладов.

«Два полуфиналиста нашей городской лиги одновременно являются участниками Всероссийской юниор-лиги. Это говорит о том, что борьба идет на самом высоком уровне. Детский КВН в регионе развит настолько сильно, что мы ежегодно доказываем это в масштабах всей страны, отправляя команды на телепроекты и всероссийские фестивали», – подчеркнул руководитель движения «Самарский КВН», член жюри Сергей Ларионов.

Финал детского КВН состоится 30 апреля. Победители самарского дивизиона встретятся с чемпионами из других городов области в «Суперкубке». Лучшая команда региона получит путевку на Всероссийский фестиваль детского КВН в Туле, который ежегодно собирает более 300 команд со всей страны. Кроме того, в ближайшее время Самара примет один из этапов турнира Всероссийской юниор-лиги КВН.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

В центре внимания
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
169
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1490
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
646
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1257
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
603
