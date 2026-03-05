В Самаре определили финалистов детской лиги КВН

3 и 4 марта в Самаре состоялись игры полуфинала Самарского дивизиона детского КВН. По итогам первого игрового дня в финал вышли команды «New people» (школа № 68) и «Пурумпумпум» (школа № 155), а во второй день финалистами стали «Пятница 13» (школа № 13), «Гармония» (школа № 41) и «Ильинка» (школа № 12).



«Для многих ребят эта сцена, уверена, станет стартовой площадкой в большое будущее. КВН учит мыслить нестандартно, держаться перед публикой и работать в команде — это навыки, которые пригодятся не только в любой профессии, но и, самое главное, в жизни. Приятно, что к проекту присоединяются новые школы, что дети вместе с педагогами находят время не только для учебы, но и для полезного досуга. От души поздравляю финалистов!» – отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



Полуфиналы включали два конкурса — «Приветствие» и «Сказочная ситуация», где команды обыгрывали заданные темы с использованием сказочных персонажей. В полуфиналах участвовали школьники с 1-го по 11-й классы, однако костяк команд, по словам организаторов, составляют ученики 7-8-х классов. В своих выступлениях ребята чаще всего обращаются к школьной жизни, отношениям с родителями и современным молодежным трендам.



Выступления оценивало жюри - руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Кристина Гнатюк, спортивный комментатор Андрей Миронов, шоумен Евгений Козаченко, телеведущая Александра Байдачная, руководитель городского отделения «Движения Первых» Даниил Сиднев, актриса Мария Феофанова и председатель совета отцов Самарской области Константин Доладов.



«Два полуфиналиста нашей городской лиги одновременно являются участниками Всероссийской юниор-лиги. Это говорит о том, что борьба идет на самом высоком уровне. Детский КВН в регионе развит настолько сильно, что мы ежегодно доказываем это в масштабах всей страны, отправляя команды на телепроекты и всероссийские фестивали», – подчеркнул руководитель движения «Самарский КВН», член жюри Сергей Ларионов.



Финал детского КВН состоится 30 апреля. Победители самарского дивизиона встретятся с чемпионами из других городов области в «Суперкубке». Лучшая команда региона получит путевку на Всероссийский фестиваль детского КВН в Туле, который ежегодно собирает более 300 команд со всей страны. Кроме того, в ближайшее время Самара примет один из этапов турнира Всероссийской юниор-лиги КВН.





Фото: пресс-служба администрации Самары