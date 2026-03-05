В Самарской области пройдет Всероссийский добровольческий слёт  

Первые объединят добровольцев страны на Всероссийском слёте. В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт. Его организует Движение Первых совместно с экосистемой Добро.рф при поддержке Правительства Самарской области. Мероприятие объединит школьников, студентов, педагогов и наставников со всей России. Дети и молодёжь получат возможность раскрыть лидерские качества, научатся работать в команде и внесут вклад в развитие добровольческого движения страны.

«Всероссийский добровольческий слёт в рамках флагманского проекта Движения Первых «БлагоТвори» – важное событие для развития деятельного волонтёрского сообщества. Участники смогут обменяться опытом, получить новые знания, представить свои лучшие инициативы. Это именно тот формат взаимодействия, который помогает ребятам улучшить навыки социального проектирования и найти единомышленников для реализации полезных для общества идей», — сказал Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

Принять участие в слёте могут школьники и студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет, а также педагоги школ, колледжей и вузов, наставники Движения Первых, сотрудники региональных отделений и представители органов исполнительной власти регионов. Отбор на слёт проходит по двум номинациям: «Территория заботы» – для школьников и студентов, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. «Обучение служением. Первые» – для сотрудников региональных отделений Движения Первых, представителей органов исполнительной власти и вузов, участвующих в реализации просветительской программы «Обучение служением. Первые».

«Самарская область уже несколько лет последовательно развивает добровольческое движение. Сегодня в регионе более 200 тысяч человек участвуют в волонтёрских инициативах, и значительная часть из них — молодёжь. Проведение Всероссийского добровольческого слёта — это возможность объединить активных ребят со всей страны, показать лучшие практики и дать импульс новым социальным проектам. Уверен, что такие площадки помогают формировать поколение молодых людей, для которых участие в жизни общества и ответственность за свою страну становятся естественной частью личного развития», — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

При этом программа слёта включает пять треков: «Территория заботы», «Обучение служением. Первые», «Наставничество» — для наставников финалистов конкурса «Делай добро», «Сотрудничество» — для региональных кураторов проекта «Благо твори», а также трек «Делай добро», где финалисты Всероссийского конкурса проходят очные конкурсные испытания.

«Платформа Добро.рф объединяет уже почти 9,5 млн волонтёров, и две трети из них — молодёжь до 25 лет. Помогать для них — это привычка. И она формируется так же, как умение учиться и брать ответственность: с детства, через личный опыт. Поэтому важно собирать вместе молодых людей, чтобы мотивировать их, помогать расти компетенциям и направлять их созидательную энергию в общее русло. Всероссийский слёт соберёт единомышленников и активных молодых людей со всей страны, для которых добро — это не просто увлечение, а технология, помогающая менять жизнь к лучшему», – подчеркнул председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель Добро.рф Артём Метелев.

Чтобы принять участие в номинации «Территория заботы», необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Движения Первых и связать свой профиль с платформой Добро.рф в личном кабинете. В разделе «Проекты» нужно прикрепить скриншот раздела «Мои достижения на Добро.рф», где подтверждено не менее 30 часов волонтёрской деятельности, а также личную книжку волонтёра в формате PDF, выгруженную с платформы «Добро.рф». В ней должно быть отражено участие в добрых делах с 1 января по 31 декабря 2025 года с указанием количества мероприятий и подтверждённых часов.

Участникам номинации «Обучение служением. Первые» необходимо также зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку на участие в слёте в разделе «Проекты».

В программе Слёта запланированы мастер-классы, тренинги, круглые столы и другие активности, направленные на развитие личных и профессиональных компетенций участников, обмен опытом и формирование единого добровольческого сообщества Движения Первых.

Фото: Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых»