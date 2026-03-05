Я нашел ошибку
Главные новости:
В первом этапе турнира приняли участие 737 команд юношей и 602 команды девушек - всего 5442 школьников.
В губернии завершились отборочные соревнования турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди школьников
Почти 1,5 млн цветов подготавливают для украшения Самары в 2026 году.
В 2026 году Самару украсят порядка 36 тысяч квадратных метров цветников
Представители компании «ГЕДОКОРП» стали участниками 25-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2026».
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» принял участие в выставке «Нефтегаз-2026»
Регулярные экспресс-маршруты № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» и № 333 «Тольятти – Аэропорт Курумоч» стали востребованным видом транспорта для жителей и гостей региона.
Более 40 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами до аэропорта Курумоч
Накануне Международного женского дня утро для учащихся школы №11 утро началось не с поздравлений. Старшеклассницам подарили нечто более ценное — чувство уверенности в себе и несколько приёмов, которые могут помочь.
Сила в улыбке: команда проекта«Выбор сильных» провела мастер-класс по самообороне для старшеклассниц Кинеля
На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения региона привлекались 3 раза за прошедшие сутки.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 11 пожаров
Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональных трассах задействовано более 350 единиц спецтехники, в том числе 111 КДМ.
На региональных трассах работает более 350 единиц спецтехники из‑за снегопада
В преддверии Международного женского дня на дорогах Волжского района царила теплая праздничная атмосфера.
Сотрудники ГАИ Волжского района вместе с активистами «Молодой Гвардии» провели праздничную акцию «Зеркало безопасности»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.8
0.19
EUR 90.75
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Сила в улыбке: команда проекта«Выбор сильных» провела мастер-класс по самообороне для старшеклассниц Кинеля

119
Накануне Международного женского дня утро для учащихся школы №11 утро началось не с поздравлений. Старшеклассницам подарили нечто более ценное — чувство уверенности в себе и несколько приёмов, которые могут помочь.

Накануне Международного женского дня утро для учащихся школы №11 утро началось не с поздравлений. Старшеклассницам подарили нечто более ценное — чувство уверенности в себе и несколько приёмов, которые могут помочь.

Мастер-класс по самообороне для девушек провела команда федерального партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных». Организовал необычную тренировку региональный координатор проекта, депутат Александр Живайкин.

«Обычно к 8 марта дарят духи и конфеты, а мы решили подарить нечто куда ценнее — уверенность и внутреннюю силу, — обратился к девушкам Александр Живайкин. —По-моему, это мероприятия должно стать новой весенней традицией».

Провели мастер-класс в кинельской школе настоящие звёзды единоборств: Виктор Ширтанов — главный тренер сборной Самарской области по панкратиону, тренер сборной России, многократный чемпион России, Европы и мира, основатель клуба «Дмитрий Донской», Дмитрий Журавлёв — тренер по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, основатель академии «Турон»в Самаре, победитель Всероссийских и Международных соревнований по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, а также по каратэ и тхэквандо, обладатель четырёх чёрных поясов.

С ними приехали их лучшие ученики - победители первенств России по панкратиону, кикбоксингу, боевому самбо, джиу-джитсу: кандидат в мастера спорта, победитель первенств России по панкратиону и кикбоксингу Леонид Афонин, чемпион Самарской области и ПФО Валерий Силантьев, мастер спорта России, чемпионка страны по панкратиону и призер чемпионатов по боевому самбо Мария Дорошенко,  призёр всероссийских стартов по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу Тимур Орипов, чемпионка России и серебряный призёр первенства мира по грэпплингу Варвара Мартынова, призёр первенства ПФО и многократная победительница всероссийских турниров Залина Орипова. 

Сначала спортсмены продемонстрировали, на что способны. Леонид, Валерий и Мария наглядно показали, как девушка может победить мужчин силой улыбки и парой отработанных приемов.

Энергетика этого огненного трио спортсменов покорила всех участниц мастер-класса. Тренер Виктор Ширтанов комментировал происходящее на ковре: «Сейчас вы увидите, как сила может быть не грубой, а элегантной. Если вдруг кто-то захочет повторить сразу — прошу, делайте это мысленно, не на соседе по парте».

Потом - практика. Девушки попробовали простые, но эффективные приёмы самообороны от Дмитрия Журавлева и Виктора Ширтанова. Те самые, которые пригодятся, если вдруг кто-то решит, что с девушкой можно не считаться. 

Атмосфера в зале менялась на глазах. Сначала — лёгкий смех от неловкости, потом — азарт, а затем — та самая секунда, когда каждая поняла: «И я тоже могу!».

Ученица 11-го класса Дарина одной из первых вышла попробовать свои силы: «Честно, сначала было страшновато выходить. Но я с «Юнармии». Если бы я не вышла - то потом бы пожалела. Думала, у меня ничего не получится, я же никогда этим не занималась. Но когда показали, как одним движением можно освободиться от захвата, я почувствовала себя... ну, как будто во мне что-то щёлкнуло. Оказывается, я тоже могу быть сильной. Это круче любого подарка».

Её одноклассница, дочь участника СВО Милана добавила: «Мы привыкли, что 8 Марта — это про цветы и комплименты. А тут — про нас самих. Про то, что мы можем постоять за себя. Это очень неожиданно и правильно. Обязательно папе покажу, что запомнила!».

Варвара Мартынова - чуть постарше этих девчонок, тренируется в Усть-Кинельском и в Самаре. Чемпионка России и серебряный призёр первенства мира по грэпплингу  пригласила девушек присоединиться к проекту и тренировкам.

«Приходите на тренировки! Заниматься можно начинать в любом возрасте и получить чуть больше здоровья, чем есть», уверен Дмитрий Журавлёв. От всей команды проекта он пожелал всем девушкам счастья, любви, благополучия, здоровья и исполнения всех желаний.

В финале мастер-класса спортсмены преподнесли каждой участнице по розе. Александр Живайкин, наблюдая за реакцией девчонок, заметил: «Я вообще за то, чтобы слова "слабый пол" убрали из лексикона. Слабость — это не про гендер, это про характер. А характер у наших девчонок — что надо, просто аккуратно упакован в улыбки».

Мастер-класс завершился общим фото на память. Но главное осталось не на снимках, а внутри каждой из них, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Федеральный оргкомитет по предварительному голосо.ванию «Единой России» утвердил состав Регионального оргкомитета в Самарской области.
05 марта 2026, 14:23
Региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» возглавил Вячеслав Федорищев
Федеральный оргкомитет по предварительному голосо.ванию «Единой России» утвердил состав Регионального оргкомитета в Самарской области. Политика
194
Члены Общественного совета «Моя карьера с Единой Россией» провели выездное совещание на площадке Центра серийного производства института инновационного развития СамГМУ.
03 марта 2026, 16:35
Состоялось выездное заседание общественного совета «Моя карьера с Единой Россией»
Члены Общественного совета «Моя карьера с Единой Россией» провели выездное совещание на площадке Центра серийного производства института... Политика
608
В рамках первого окружного отчётно-программного форума партии «Единая Россия» "Есть результат!" в Екатеринбурге состоялся круглый стол "Хорошая работа рядом с домом: как сделать промышленность привлекательной для людей", посвящённый решению ключевого кадр
26 февраля 2026, 14:10
Депутат Госдумы Владимир Гутенев представил предложения в Народную программу
В рамках первого окружного отчётно-программного форума партии «Единая Россия» "Есть результат!" в Екатеринбурге состоялся круглый стол "Хорошая... Политика
705
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
195
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1495
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
655
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1266
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
610
Весь список