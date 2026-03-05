Сила в улыбке: команда проекта«Выбор сильных» провела мастер-класс по самообороне для старшеклассниц Кинеля

Накануне Международного женского дня утро для учащихся школы №11 утро началось не с поздравлений. Старшеклассницам подарили нечто более ценное — чувство уверенности в себе и несколько приёмов, которые могут помочь.

Мастер-класс по самообороне для девушек провела команда федерального партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных». Организовал необычную тренировку региональный координатор проекта, депутат Александр Живайкин.

«Обычно к 8 марта дарят духи и конфеты, а мы решили подарить нечто куда ценнее — уверенность и внутреннюю силу, — обратился к девушкам Александр Живайкин. —По-моему, это мероприятия должно стать новой весенней традицией».

Провели мастер-класс в кинельской школе настоящие звёзды единоборств: Виктор Ширтанов — главный тренер сборной Самарской области по панкратиону, тренер сборной России, многократный чемпион России, Европы и мира, основатель клуба «Дмитрий Донской», Дмитрий Журавлёв — тренер по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, основатель академии «Турон»в Самаре, победитель Всероссийских и Международных соревнований по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, а также по каратэ и тхэквандо, обладатель четырёх чёрных поясов.

С ними приехали их лучшие ученики - победители первенств России по панкратиону, кикбоксингу, боевому самбо, джиу-джитсу: кандидат в мастера спорта, победитель первенств России по панкратиону и кикбоксингу Леонид Афонин, чемпион Самарской области и ПФО Валерий Силантьев, мастер спорта России, чемпионка страны по панкратиону и призер чемпионатов по боевому самбо Мария Дорошенко, призёр всероссийских стартов по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу Тимур Орипов, чемпионка России и серебряный призёр первенства мира по грэпплингу Варвара Мартынова, призёр первенства ПФО и многократная победительница всероссийских турниров Залина Орипова.

Сначала спортсмены продемонстрировали, на что способны. Леонид, Валерий и Мария наглядно показали, как девушка может победить мужчин силой улыбки и парой отработанных приемов.

Энергетика этого огненного трио спортсменов покорила всех участниц мастер-класса. Тренер Виктор Ширтанов комментировал происходящее на ковре: «Сейчас вы увидите, как сила может быть не грубой, а элегантной. Если вдруг кто-то захочет повторить сразу — прошу, делайте это мысленно, не на соседе по парте».

Потом - практика. Девушки попробовали простые, но эффективные приёмы самообороны от Дмитрия Журавлева и Виктора Ширтанова. Те самые, которые пригодятся, если вдруг кто-то решит, что с девушкой можно не считаться.

Атмосфера в зале менялась на глазах. Сначала — лёгкий смех от неловкости, потом — азарт, а затем — та самая секунда, когда каждая поняла: «И я тоже могу!».

Ученица 11-го класса Дарина одной из первых вышла попробовать свои силы: «Честно, сначала было страшновато выходить. Но я с «Юнармии». Если бы я не вышла - то потом бы пожалела. Думала, у меня ничего не получится, я же никогда этим не занималась. Но когда показали, как одним движением можно освободиться от захвата, я почувствовала себя... ну, как будто во мне что-то щёлкнуло. Оказывается, я тоже могу быть сильной. Это круче любого подарка».

Её одноклассница, дочь участника СВО Милана добавила: «Мы привыкли, что 8 Марта — это про цветы и комплименты. А тут — про нас самих. Про то, что мы можем постоять за себя. Это очень неожиданно и правильно. Обязательно папе покажу, что запомнила!».

Варвара Мартынова - чуть постарше этих девчонок, тренируется в Усть-Кинельском и в Самаре. Чемпионка России и серебряный призёр первенства мира по грэпплингу пригласила девушек присоединиться к проекту и тренировкам.

«Приходите на тренировки! Заниматься можно начинать в любом возрасте и получить чуть больше здоровья, чем есть», уверен Дмитрий Журавлёв. От всей команды проекта он пожелал всем девушкам счастья, любви, благополучия, здоровья и исполнения всех желаний.

В финале мастер-класса спортсмены преподнесли каждой участнице по розе. Александр Живайкин, наблюдая за реакцией девчонок, заметил: «Я вообще за то, чтобы слова "слабый пол" убрали из лексикона. Слабость — это не про гендер, это про характер. А характер у наших девчонок — что надо, просто аккуратно упакован в улыбки».

Мастер-класс завершился общим фото на память. Но главное осталось не на снимках, а внутри каждой из них, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"