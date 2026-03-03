Состоялось выездное заседание общественного совета «Моя карьера с Единой Россией»

Состоялось выездное заседание общественного совета федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Оно прошло на площадке Центра серийного производства института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

Для гостей на предприятии была организована экскурсия, чтобы познакомиться с особенностями производства.

«Проект «Моя карьера с Единой Россией» реализуется несколько лет, — рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – Он направлен на повышение уровня занятости населения и обеспечение предприятий кадрами. Объединение усилий органов власти, общественности, депутатского корпуса, образовательных организаций позволяет выработать новые формы профориентации и трудоустройства граждан. Сегодня вместе с членами общественного совета побывали на профориентационном туре, увидели насколько здесь высокотехнологичное производство. Такие же туры организуются для подрастающего поколения, чтобы помочь в выборе профессионального пути».

Центр серийного производства находится на территории индустриального парка «Преображенка». Площадка была создана в 2022 году для разработки и выпуска инновационных медицинских изделий.

«Наше производство начинается с разработки и заканчивается изготовлением готовой продукции, — прокомментировал директор Центра серийного производства Андрей Булатов. — На производственной площадке задействованы специалисты по металлообработке, переработке пластика, есть сборочные участки. На предприятии есть возможности карьерного роста и развития».

На заседании совета рассмотрели краткие итоги реализации федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». По количеству проведенных мероприятий Самарская область заняла 12 место среди субъектов РФ и 4 место среди регионов ПФО. В рамках проекта трудоустроено порядка 24600 человек. По этому показателю Самарская область заняла 5 место среди субъектов РФ и 1 место среди регионов ПФО. Такая же позиция среди субъектов РФ и ПФО сложилась по работе с гражданами с инвалидностью. По количеству трудоустроенных участников СВО наш регион занял 5 место среди регионов РФ и 2 место в ПФО.

Также были рассмотрены вопросы о проведении Молодежного карьерного форума Самарской области, утверждении плана реализации федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» на территории Самарской области на 2026 год.

Фото: "Единая Россия"/Самарская область