Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялась первая в 2026 году специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей.
Более 180 участников СВО и их близких проконсультировались у работодателей Самары на ярмарке вакансий
Форум "Герои Отечества" состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге — Северной столице России.
Открыта регистрация на конкурсы в рамках V Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества"
Члены Общественного совета «Моя карьера с Единой Россией» провели выездное совещание на площадке Центра серийного производства института инновационного развития СамГМУ.
Состоялось выездное заседание общественного совета «Моя карьера с Единой Россией»
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
В мартовскую афишу «Театральной гостиной» самарского театра для детей и молодежи «Мастерская» вошли пять спектаклей.
В самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» возобновляют «Театральные гостиные»
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области по решению суда на 9 лет лишен свободы.
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области осужден за взяточничество
 Температура воздуха 4 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С.
4 марта в регионе днем слабая метель, до -6°С
Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников.
Молодые специалисты региона могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
-0.1
EUR 90.73
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Состоялось выездное заседание общественного совета «Моя карьера с Единой Россией»

120
Члены Общественного совета «Моя карьера с Единой Россией» провели выездное совещание на площадке Центра серийного производства института инновационного развития СамГМУ.

Состоялось выездное заседание общественного совета федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Оно прошло на площадке Центра серийного производства института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

Для гостей на предприятии была организована экскурсия, чтобы познакомиться с особенностями производства.

«Проект «Моя карьера с Единой Россией» реализуется несколько лет, —  рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – Он направлен на повышение уровня занятости населения и обеспечение предприятий кадрами. Объединение усилий органов власти, общественности, депутатского корпуса, образовательных организаций позволяет выработать новые формы профориентации и трудоустройства граждан. Сегодня вместе с членами общественного совета побывали на профориентационном туре, увидели насколько здесь высокотехнологичное производство. Такие же туры организуются для подрастающего поколения, чтобы помочь в выборе профессионального пути».

Центр серийного производства находится на территории индустриального парка «Преображенка». Площадка была создана в 2022 году для разработки и выпуска инновационных медицинских изделий.

«Наше производство начинается с разработки и заканчивается изготовлением готовой продукции, — прокомментировал директор Центра серийного производства Андрей Булатов. — На производственной площадке задействованы специалисты по металлообработке, переработке пластика, есть сборочные участки. На предприятии есть возможности карьерного роста и развития».

На заседании совета рассмотрели краткие итоги реализации федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». По количеству проведенных мероприятий Самарская область заняла 12 место среди субъектов РФ и 4 место среди регионов ПФО. В рамках проекта трудоустроено порядка 24600 человек. По этому показателю Самарская область заняла 5 место среди субъектов РФ и 1 место среди регионов ПФО. Такая же позиция среди субъектов РФ и ПФО сложилась по работе с гражданами с инвалидностью. По количеству трудоустроенных участников СВО наш регион занял 5 место среди регионов РФ и 2 место в ПФО.

Также были рассмотрены вопросы о проведении Молодежного карьерного форума Самарской области, утверждении плана реализации федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» на территории Самарской области на 2026 год.

 

Фото:  "Единая Россия"/Самарская область

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках первого окружного отчётно-программного форума партии «Единая Россия» "Есть результат!" в Екатеринбурге состоялся круглый стол "Хорошая работа рядом с домом: как сделать промышленность привлекательной для людей", посвящённый решению ключевого кадр
26 февраля 2026, 14:10
Депутат Госдумы Владимир Гутенев представил предложения в Народную программу
В рамках первого окружного отчётно-программного форума партии «Единая Россия» "Есть результат!" в Екатеринбурге состоялся круглый стол "Хорошая... Политика
656
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
25 февраля 2026, 14:15
«Ход конем» в честь защитников: в Самаре прошел патриотический шахматный турнир
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было... Политика
664
В губернии продолжается фестиваль «Во славу Отечества», инициированный зам. секретаря реготделения партии «Единая Россия» Александром Фетисовым.
19 февраля 2026, 16:38
Волжский район принял эстафету патриотического песенного фестиваля «Во славу Отечества»
В губернии продолжается фестиваль «Во славу Отечества», инициированный зам. секретаря реготделения партии «Единая Россия» Александром Фетисовым. Политика
806
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
638
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
414
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
444
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
386
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1062
Весь список