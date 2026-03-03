В губернии ожидается туман

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшей час местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением до конца дня и ночью 4 марта 2026.

МЧС России напоминает:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: freepik.com