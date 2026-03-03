В губернии ожидается туман

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшей час местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением до конца дня и ночью 4 марта 2026.
МЧС России напоминает:
- будь внимателен и осторожен на дорогах;
- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».
