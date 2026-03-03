Я нашел ошибку
Главные новости:
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.
Жители Правобережья Волги будут проходить медицинскую реабилитацию в современных условиях
6 марта в 17.00 выставка живописи Юлии Кузнецовой "Открывая весну" начнет свою работу в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка живописи самарчанки Юлии Кузнецовой
О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП. Госкомпании закупили у предприятий МСП Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей.
Самарская область - в ТОП-10 регионов России по росту объемов госзакупок у малого бизнеса
В начале марта 2026 года жители 115 многоквартирных жилых домов Тольятти получат квитанции за тепло и горячую воду (для Автозаводского района также холодное водоснабжение и водоотведение) от «ЭнергосбыТ Плюс».
Жителям 115 тольяттинских домов стали доступны онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс»
С 26 февраля по 7 марта в Орле проходит первенство России по русским шашкам среди старших возрастов.
Мария Звада из Самарской области - призер первенства России по русским шашкам
В Самаре в «МТЛ-Арене» состоялись областные соревнования по мини-футболу «Будущее зависит от тебя».
«Иволга» и «Единство» - победители областных соревнований «Будущее зависит от тебя»
В Самаре приступил к работе в тестовом режиме первый передвижной комплекс для мониторинга атмосферного воздуха, позволяющий вести наблюдение за его состоянием в режиме реального времени.
В Самаре в тестовом режиме запустили мобильную экологическую лабораторию
3 марта вечером в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением до конца дня и ночью 4 марта 2026.
В губернии ожидается туман
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Иволга» и «Единство» - победители областных соревнований «Будущее зависит от тебя»

139
В Самаре в «МТЛ-Арене» состоялись областные соревнования по мини-футболу «Будущее зависит от тебя».

В Самаре в «МТЛ-Арене» состоялись областные соревнования по мини-футболу «Будущее зависит от тебя». В них принимали участие команды школ-интернатов и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ребята сыграли в двух возрастных группах. В составе команд выступали и мальчики, и девочки.

Команды 2013-2014 г.р.:

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о.Тольятти (коррекционный)
Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин»

Команды 2011-2012 г.р.:

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Иволга» г.о.Самара (коррекционный)
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о.Тольятти (коррекционный)
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» г.о.Сызрань (коррекционный)

Победители соревнований получат возможность принять участие в окружном этапе турнира и побороться за выход на всероссийские соревнования.

Проведение подобных мероприятий способствует физическому развитию и социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и вовлекает их в систематические занятия физкультурой и спортом. Это отвечает целям государственной программы «Спорт России».

 

Фото:  минспорта СО

Теги: Самара

