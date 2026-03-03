«Иволга» и «Единство» - победители областных соревнований «Будущее зависит от тебя»

В Самаре в «МТЛ-Арене» состоялись областные соревнования по мини-футболу «Будущее зависит от тебя». В них принимали участие команды школ-интернатов и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ребята сыграли в двух возрастных группах. В составе команд выступали и мальчики, и девочки.

Команды 2013-2014 г.р.:

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о.Тольятти (коррекционный)

Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин»

Команды 2011-2012 г.р.:

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Иволга» г.о.Самара (коррекционный)

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о.Тольятти (коррекционный)

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» г.о.Сызрань (коррекционный)

Победители соревнований получат возможность принять участие в окружном этапе турнира и побороться за выход на всероссийские соревнования.

Проведение подобных мероприятий способствует физическому развитию и социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и вовлекает их в систематические занятия физкультурой и спортом. Это отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Фото: минспорта СО