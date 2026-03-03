Я нашел ошибку
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.
Жители Правобережья Волги будут проходить медицинскую реабилитацию в современных условиях
6 марта в 17.00 выставка живописи Юлии Кузнецовой "Открывая весну" начнет свою работу в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка живописи самарчанки Юлии Кузнецовой
О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП. Госкомпании закупили у предприятий МСП Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей.
Самарская область - в ТОП-10 регионов России по росту объемов госзакупок у малого бизнеса
В начале марта 2026 года жители 115 многоквартирных жилых домов Тольятти получат квитанции за тепло и горячую воду (для Автозаводского района также холодное водоснабжение и водоотведение) от «ЭнергосбыТ Плюс».
Жителям 115 тольяттинских домов стали доступны онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс»
С 26 февраля по 7 марта в Орле проходит первенство России по русским шашкам среди старших возрастов.
Мария Звада из Самарской области - призер первенства России по русским шашкам
В Самаре в «МТЛ-Арене» состоялись областные соревнования по мини-футболу «Будущее зависит от тебя».
«Иволга» и «Единство» - победители областных соревнований «Будущее зависит от тебя»
В Самаре приступил к работе в тестовом режиме первый передвижной комплекс для мониторинга атмосферного воздуха, позволяющий вести наблюдение за его состоянием в режиме реального времени.
В Самаре в тестовом режиме запустили мобильную экологическую лабораторию
3 марта вечером в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением до конца дня и ночью 4 марта 2026.
В губернии ожидается туман
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Жителям 115 тольяттинских домов стали доступны онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс»

88
В начале марта 2026 года жители 115 многоквартирных жилых домов Тольятти получат квитанции за тепло и горячую воду (для Автозаводского района также холодное водоснабжение и водоотведение) от «ЭнергосбыТ Плюс».

В начале марта 2026 года жители 115 многоквартирных жилых домов Тольятти получат квитанции за тепло и горячую воду (для Автозаводского района также холодное водоснабжение и водоотведение) от «ЭнергосбыТ Плюс». Клиентам станут доступны все дистанционные сервисы компании — от многоканального контактного центра до современного личного кабинета, который позволяет решить большинство вопросов, не обращаясь в офис обслуживания.

Прежде расчёт платы за коммунальные услуги жителей этих домов производили через ЕРЦ города Тольятти. Переход на обслуживание специалистами «ЭнергосбыТ Плюс» не повлияет на порядок начисления ежемесячных платежей.

«Единственное изменение для горожан — это смена номера лицевого счета. Тем клиентам, у кого подключен автоплатёж в сервисах банка, необходимо будет скорректировать услугу», — обратила внимание руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Энергетики также напоминают, что теперь клиентам необходимо передавать показания приборов учёта с 15 по 25 число любым из следующих способов:
- через личный кабинет клиента https://lkm.esplus.ru/auth/;
- на сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» без регистрации https://samara.esplus.ru/service/post/;
- через чат-бот «Светлана. ЭнергосбыТ Плюс» (доступно в Telegram, ВКонтакте);
- по единому круглосуточному телефону для передачи показаний: +7 (8482) 37-93-75;
- другими способами, указанными на сайте компании. 

Все возникающие вопросы, а также необходимые подтверждающие документы можно направить:
- через личный кабинет, пройдя простую процедуру регистрации (https://lkm.esplus.ru)
- через форму обратной связи на сайте samara.esplus.ru/feedback/

.
- через электронный почтовый ящик samara@esplus.ru
- через Контакт-центр (режим работы: пн-вс 07:00-19:00) по телефону 8 (8482) 24-92-55
- обратившись в офис обслуживания по адресам в г. Тольятти: ул. Горького, 36, ул. Дзержинского, 18а.


Фото предоставлено пресс-службой АО «ЭнергосбыТ Плюс» 

