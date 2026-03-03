Библиотеки региона помогут оформить молодым людям Пушкинскую арту и расскажут о мероприятиях

Библиотеки Самарской области стали консультационными и информационными пунктами федеральной программы «Пушкинская карта» , по которой молодые люди в возрасте от 14 по 22 лет могут посетить театры, концертные зала и музеи.

В библиотеке не только помогут оформить карту, но и расскажут о мероприятиях, которые можно посетить по Пушкарте.

Наша губерния славится своими театральными традициями: сегодня наши драматические, оперные, балетные постановки становятся лауреатами масштабных театральных премий в России и за рубежом.

В Самаре и области работают краеведческие, исторические, художественные музеи и галереи, которые позволяют молодежи узнать свой край, его историю и традиции братских народов, познакомиться с творчеством признанных мастеров живописи и графики.

В библиотеках молодые люди могут не только найти учебную и развлекательную литературу на свой вкус, но и в формате квизов, квестов, интерактивных лекториев, мастер-классов расширить свои познания об искусстве, истории, культуре, осознать свою локальную и национальную идентичность. Развитию культурной жизни Самарского региона способствует федеральная программа Пушкинская карта.

Организатором и координатором информационной работы в библиотеках региона выступает Самарская областная библиотека для молодежи. А также библиотека предлагает посетить мероприятия по программе «Пушкинская карта» в популярных молодежных форматах: квест «Библиотекари Двора Его Императорского Величества», лекцию и мастер-класс «Самарский край в искусстве», литературную игру «Путешествие по страницам Гоголя».

Фото: минкульт СО