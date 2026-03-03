Я нашел ошибку
Главные новости:
В программе — четыре встречи, посвящённые формированию музейных коллекций, деятельности меценатов и коллекционеров, а также художественной жизни Самары XIX – начала XX века.
СОХМ приглашает на лекции «История коллекций в собрании Самарского художественного музея»
Библиотеки Самарской области стали консультационными и информационными пунктами федеральной программы «Пушкинская карта» , по которой молодые люди в возрасте от 14 по 22 лет могут посетить театры, концертные зала и музеи.
Библиотеки региона помогут оформить молодым людям Пушкинскую арту и расскажут о мероприятиях
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.
Жители Правобережья Волги будут проходить медицинскую реабилитацию в современных условиях
6 марта в 17.00 выставка живописи Юлии Кузнецовой "Открывая весну" начнет свою работу в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка живописи самарчанки Юлии Кузнецовой
О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП. Госкомпании закупили у предприятий МСП Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей.
Самарская область - в ТОП-10 регионов России по росту объемов госзакупок у малого бизнеса
В начале марта 2026 года жители 115 многоквартирных жилых домов Тольятти получат квитанции за тепло и горячую воду (для Автозаводского района также холодное водоснабжение и водоотведение) от «ЭнергосбыТ Плюс».
Жителям 115 тольяттинских домов стали доступны онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс»
С 26 февраля по 7 марта в Орле проходит первенство России по русским шашкам среди старших возрастов.
Мария Звада из Самарской области - призер первенства России по русским шашкам
В Самаре в «МТЛ-Арене» состоялись областные соревнования по мини-футболу «Будущее зависит от тебя».
«Иволга» и «Единство» - победители областных соревнований «Будущее зависит от тебя»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
-0.1
EUR 90.73
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Библиотеки региона помогут оформить молодым людям Пушкинскую арту и расскажут о мероприятиях

98
Библиотеки Самарской области стали консультационными и информационными пунктами федеральной программы «Пушкинская карта» , по которой молодые люди в возрасте от 14 по 22 лет могут посетить театры, концертные зала и музеи.

Библиотеки Самарской области стали консультационными и информационными пунктами федеральной программы «Пушкинская карта» , по которой молодые люди в возрасте от 14 по 22 лет могут посетить театры, концертные зала и музеи.

В библиотеке не только помогут оформить карту, но и расскажут о мероприятиях, которые можно посетить по Пушкарте.

Наша губерния славится своими театральными традициями: сегодня наши драматические, оперные, балетные постановки становятся лауреатами масштабных театральных премий в России и за рубежом.

В Самаре и области работают краеведческие, исторические, художественные музеи и галереи, которые позволяют молодежи узнать свой край, его историю и традиции братских народов, познакомиться с творчеством признанных мастеров живописи и графики.

В библиотеках молодые люди могут не только найти учебную и развлекательную литературу на свой вкус, но и в формате квизов, квестов, интерактивных лекториев, мастер-классов расширить свои познания об искусстве, истории, культуре, осознать свою локальную и национальную идентичность. Развитию культурной жизни Самарского региона способствует федеральная программа Пушкинская карта.

Организатором и координатором информационной работы в библиотеках региона выступает Самарская областная библиотека для молодежи. А также библиотека предлагает посетить мероприятия по программе «Пушкинская карта» в популярных молодежных форматах: квест «Библиотекари Двора Его Императорского Величества», лекцию и мастер-класс «Самарский край в искусстве», литературную игру «Путешествие по страницам Гоголя».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В программе — четыре встречи, посвящённые формированию музейных коллекций, деятельности меценатов и коллекционеров, а также художественной жизни Самары XIX – начала XX века.
03 марта 2026, 20:43
СОХМ приглашает на лекции «История коллекций в собрании Самарского художественного музея»
В программе СОХМ в марте - четыре встречи, посвящённые формированию музейных коллекций, деятельности меценатов и коллекционеров, а также художественной жизни... Общество
97
6 марта в 17.00 выставка живописи Юлии Кузнецовой "Открывая весну" начнет свою работу в Историческом парке.
03 марта 2026, 19:31
В Историческом парке Самары откроется выставка живописи самарчанки Юлии Кузнецовой
6 марта в 17.00 выставка живописи Юлии Кузнецовой "Открывая весну" начнет свою работу в Историческом парке.   Общество
147
О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП. Госкомпании закупили у предприятий МСП Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей.
03 марта 2026, 19:15
Самарская область - в ТОП-10 регионов России по росту объемов госзакупок у малого бизнеса
О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП. Госкомпании закупили у предприятий МСП Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей. Бизнес
158
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
686
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
434
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
464
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
399
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1076
Весь список