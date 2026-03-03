СОХМ приглашает на лекции «История коллекций в собрании Самарского художественного музея»

Самарский художественный музей приглашает на лекции «История коллекций в собрании Самарского художественного музея». В программе — четыре встречи, посвящённые формированию музейных коллекций, деятельности меценатов и коллекционеров, а также художественной жизни Самары XIX – начала XX века.

5 марта, 18:00

В.А. Чернова – главный научный сотрудник научного отдела Самарского художественного музея, член Союза художников России, член Ассоциации искусствоведов России

Тема: Китайская коллекция Альфреда фон Вакано.

Лекция посвящена той части коллекции купца и промышленника Альфреда фон Вакано, которая представлена предметами китайского прикладного искусства.

12 марта, 18:00

А.Ю. Калинина – старший научный сотрудник научного отдела Самарского художественного музея, хранитель экспозиции западноевропейского и восточного искусства

Тема: Буддийская коллекция А.М. Позднеева.

На лекции будет освещена собирательская деятельность Алексея Матвеевича Позднеева (1851–1920), востоковеда и собирателя, часть коллекции которого поступила в своё время в фонды музея.

19 марта, 18:00

В.А. Чернова – главный научный сотрудник научного отдела Самарского художественного музея, член Союза художников России, член Ассоциации искусствоведов России

Тема: Фонд М.В. Сергиевского: от Рокотова до Пластова.

Лекция познакомит с историей формирования и музейной судьбой предметов, закупленных на средства фонда Михаила Васильевича Сергиевского и находящихся в собрании музея, а также с ролью Аннеты Яковлевны Басс в комплектовании этого фонда.

26 марта, 18:00

В.А. Чернова – главный научный сотрудник научного отдела Самарского художественного музея, член Союза художников России, член Ассоциации искусствоведов России

Тема: Японская коллекция Альфреда фон Вакано

Лекция познакомит с изделиями японского прикладного искусства из собрания самарского промышленника и мецената Альфреда Фон Вакано – от керамики до печатной графики. Значительная часть рассказа будет посвящена истории розыска документов по составу коллекции, её судьбе в ХХ веке.

В апреле лекции продолжатся.

Фото: минкульт СО