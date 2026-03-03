Минтранс СО: как камеры на дорогах определяют, пристёгнут ли водитель 

Комплексы фотовидеофиксации в Самарской области оснащены алгоритмами компьютерного зрения. Система анализирует кадры в режиме реального времени и с высокой точностью распознаёт наличие ремня безопасности у водителя.



Фиксация происходит в автоматическом режиме, в том числе при попытках скрыть нарушение — например, когда ремень заведён за спину, находится под рукой или используется солнцезащитный козырёк.



Информация о выявленном нарушении передается в Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Госавтоинспекции для вынесения постановления по ст. 12.6 КоАП РФ.



Напоминаем, пристёгиваться необходимо всегда, даже в коротких поездках. По данным регионального Управления Госавтоинспекции, ремень безопасности:

— снижает риск гибели водителя и пассажира на передних сиденьях на 40–50%;

— уменьшает вероятность тяжёлых травм на 60–65%;

— предотвращает вылет из салона при столкновении.



Контроль за использованием ремней — лишь одна из функций масштабной системы, которая способствует повышению безопасности дорожного движения. В Самарской области ведется планомерная работа по развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, которая включает 1782 стационарных и передвижных комплексов — это одна из крупнейших систем в России.



Камеры фиксируют 24 вида правонарушений, и их возможности постоянно расширяются.

Фото: минтранс СО