В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»

6 марта (пятница) в 19.00 пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова.

Расцвет благотворительной деятельности в России пришел на вторую половину XIX века. В этот период в регионах стали появляться различные общества, учреждения и заведения по оказанию помощи социально незащищенным группам населения. Активную роль в организации благотворительных инициатив играли женщины.

Какие были общества социального служения и с какой целью они формировались? Какие известные учебные заведения появились в результате женской благотворительной деятельности? Посетители узнают об особенностях становления женского меценатства в России, а также о различных направлениях социального служения женских обителей, организованных обществ и учреждений в Самаре.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке: https://vk.cc/cURrI9