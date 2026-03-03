Я нашел ошибку
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Тольяттинский госуниверситет представил итоги проекта «Передовые инженерные школы»

Тольяттинский госуниверситет представил итоги проекта «Передовые инженерные школы»

Тольяттинский государственный университет, участвующий во второй волне федерального проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ), представил отчет о своей деятельности за 2025 год. Итоги проекта оценивает Совет, который возглавляет Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. ПИШ, подтвердившие свою эффективность, продолжат получать ежегодные гранты на развитие.

Во время заседания совета участники представили отчеты 20 передовых инженерных школ, созданных в конце 2023 года. Ректоры университетов, директора инженерных центров и представители крупных российских предприятий поделились опытом подготовки специалистов, внедрения инноваций и продвижения перспективных технологий.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что регион уверенно входит в число лидирующих субъектов страны по уровню научного и технологического развития. Ведущие учебные заведения региона получают федеральную поддержку и реализуют совместные проекты с крупными предприятиями, что способствует формированию качественного инженерного корпуса и укреплению позиций Самарской области в рейтингах научно-технического развития.

Одним из значимых достижений ТГУ стало создание полного цикла производства биорезорбируемых магниевых имплантатов. Медицинские изделия – спицы, компрессорные и кортикальные винты (более 60 видов) – успешно прошли испытания в ведущем медицинском учреждении страны – главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. За прошлый год выпущены и отправлены потребителям порядка 700 комплектов изделий. Сегодня портфель заказов на продукцию вырос до 2000 изделий, поставку которых планируется завершить в ближайшее время.

В рамках   экономической стратегии, направленной на замещение на территории   России зарубежных товаров и услуг отечественными аналогами, специалисты университета провели глубокую модернизацию импортной системы контроля и маркировки цилиндров. Обновленная линия используется при производстве моторов объемом 1,8 литров для автомобилей LADA Niva на предприятии «АвтоВАЗ». Новая технология позволяет автоматически подбирать компоненты поршневого механизма, повышая качество сборки и срок службы двигателя.

«Сегодня наши университеты превращаются в кузницы будущего, где рождаются инженеры завтрашнего дня. Передовые инженерные школы стали точкой притяжения талантливых студентов и профессионалов высокого уровня, готовых создавать прорывные технологии прямо здесь, в Самарской области. Именно такие площадки помогают нам идти в ногу со временем, обеспечивая экономику региона конкурентоспособными кадрами и свежими идеями», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Дальнейшие перспективы развития включают увеличение числа партнеров среди промышленных предприятий, рост выпуска магниевых имплантатов до 18 тысяч изделий в год, реализацию масштабных проектов по совершенствованию трансмиссий и улучшению контроля литых заготовок, а также активную интеграцию роботизированных комплексов на заводах-партнёрах для повышения эффективности производства.

Напомним, к 2030 году по поручению Президента Владимира Путина количество ПИШ должно увеличиться. Это позволит значительно расширить возможности для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров и проведения научных исследований, а также укрепить сотрудничество между вузами и промышленными предприятиями. Проект «Передовые инженерные школы» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

 

В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
590
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
398
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
427
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
368
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1047
Весь список