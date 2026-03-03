Тольяттинский госуниверситет представил итоги проекта «Передовые инженерные школы»

Тольяттинский государственный университет, участвующий во второй волне федерального проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ), представил отчет о своей деятельности за 2025 год. Итоги проекта оценивает Совет, который возглавляет Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. ПИШ, подтвердившие свою эффективность, продолжат получать ежегодные гранты на развитие.

Во время заседания совета участники представили отчеты 20 передовых инженерных школ, созданных в конце 2023 года. Ректоры университетов, директора инженерных центров и представители крупных российских предприятий поделились опытом подготовки специалистов, внедрения инноваций и продвижения перспективных технологий.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что регион уверенно входит в число лидирующих субъектов страны по уровню научного и технологического развития. Ведущие учебные заведения региона получают федеральную поддержку и реализуют совместные проекты с крупными предприятиями, что способствует формированию качественного инженерного корпуса и укреплению позиций Самарской области в рейтингах научно-технического развития.

Одним из значимых достижений ТГУ стало создание полного цикла производства биорезорбируемых магниевых имплантатов. Медицинские изделия – спицы, компрессорные и кортикальные винты (более 60 видов) – успешно прошли испытания в ведущем медицинском учреждении страны – главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. За прошлый год выпущены и отправлены потребителям порядка 700 комплектов изделий. Сегодня портфель заказов на продукцию вырос до 2000 изделий, поставку которых планируется завершить в ближайшее время.

В рамках экономической стратегии, направленной на замещение на территории России зарубежных товаров и услуг отечественными аналогами, специалисты университета провели глубокую модернизацию импортной системы контроля и маркировки цилиндров. Обновленная линия используется при производстве моторов объемом 1,8 литров для автомобилей LADA Niva на предприятии «АвтоВАЗ». Новая технология позволяет автоматически подбирать компоненты поршневого механизма, повышая качество сборки и срок службы двигателя.

«Сегодня наши университеты превращаются в кузницы будущего, где рождаются инженеры завтрашнего дня. Передовые инженерные школы стали точкой притяжения талантливых студентов и профессионалов высокого уровня, готовых создавать прорывные технологии прямо здесь, в Самарской области. Именно такие площадки помогают нам идти в ногу со временем, обеспечивая экономику региона конкурентоспособными кадрами и свежими идеями», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Дальнейшие перспективы развития включают увеличение числа партнеров среди промышленных предприятий, рост выпуска магниевых имплантатов до 18 тысяч изделий в год, реализацию масштабных проектов по совершенствованию трансмиссий и улучшению контроля литых заготовок, а также активную интеграцию роботизированных комплексов на заводах-партнёрах для повышения эффективности производства.

Напомним, к 2030 году по поручению Президента Владимира Путина количество ПИШ должно увеличиться. Это позволит значительно расширить возможности для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров и проведения научных исследований, а также укрепить сотрудничество между вузами и промышленными предприятиями. Проект «Передовые инженерные школы» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».