Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит экипаж корабля "Союз МС-31"

Об этом сообщили в Роскосмосе.

Герой России, командир отряда космонавтов Олег Кононенко готовится отправиться в свой шестой полет на МКС — он возглавит экипаж корабля "Союз МС-31".



Это произойдет в рамках экспедиции МКС-77. Вместе с самарским космонавтом на орбиту полетит Александр Гребенкин. Он будет выполнять задачи бортинженера транспортного пилотируемого корабля "Союз" и бортинженера МКС.



Напомним, суммарно Олег Кононенко провел на орбите почти 1 111 суток, тем самым установив мировой рекорд. Самарец является самым опытным действующим российским космонавтом, имеет множество наград и знаков отличия. Кроме того, с ноября 2025 года он исполняет обязанности начальника Центра подготовки космонавтов, пишет 450Медиа.