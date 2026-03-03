В Самаре определены земельные участки под строительство школ и детских садов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялась первая в 2026 году специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей.
Более 180 участников СВО и их близких проконсультировались у работодателей Самары на ярмарке вакансий
Форум "Герои Отечества" состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге — Северной столице России.
Открыта регистрация на конкурсы в рамках V Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества"
Члены Общественного совета «Моя карьера с Единой Россией» провели выездное совещание на площадке Центра серийного производства института инновационного развития СамГМУ.
Состоялось выездное заседание общественного совета «Моя карьера с Единой Россией»
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
В мартовскую афишу «Театральной гостиной» самарского театра для детей и молодежи «Мастерская» вошли пять спектаклей.
В самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» возобновляют «Театральные гостиные»
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области по решению суда на 9 лет лишен свободы.
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области осужден за взяточничество
 Температура воздуха 4 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С.
4 марта в регионе днем слабая метель, до -6°С
Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников.
Молодые специалисты региона могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха»
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре определены земельные участки под строительство школ и детских садов

208
26 февраля зам. главы Самары Данил Морозов рассказал о приоритетах проектирования и планирования городских территорий.

26 февраля заместитель главы города Данил Морозов рассказал о приоритетах проектирования и планирования городских территорий в рамках программы «Прямой диалог» в Госпаблике администрации города Самары.

Одним из них на сегодняшний день является развитие социальной инфраструктуры — строительство детских садов, школ, новых спортивных и культурных объектов. Так, на ближайшие десять лет в Самаре запланировано шесть проектов, предусматривающих строительство детских садов и школ суммарно на 1,5 тысяч мест и на 3,7 тысяч учеников соответственно.

«Одна из основных задач развития города — создание современной социальной инфраструктуры. По поручению главы города Ивана Николаевича Носкова с прошлого года мы ведем работу по формированию земельных участков и проектированию строительства на них новых соцобъектов. Особое внимание — районам новым и с плотной жилой застройкой. В прошлом году уже был принят план проектирования земельного участка под строительство школы на 650 мест и детского сада на 240 мест, в этом году приступаем к подготовке начала строительства. Завершили проектирование нового здания Школы Яктылык на улице Матросова, детского сада в границах улиц Дачной, проспекта Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти, проекты капремонта школы № 140 и пристроя школы № 13, проект реконструкции стадиона «Заря». В ближайшие годы предстоит воплотить все эти проекты в жизнь», – рассказал заместитель главы города Данил Морозов.

Новые здания образовательных учреждений запланированы в Октябрьском районе (в границах улиц Дыбенко, Авроры, Печерской и внутридворового проезда; в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой), Красноглинском районе (в границах улицы Ветвистой, проезда Березового), Куйбышевском районе (в границах улиц Белорусской, Флотской), а также на территориях Промышленного и Кировского районов.

Также, по словам Данила Морозова, продолжается строительство ФОКа в поселке Прибрежном — на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 85%. Завершается внутренняя отделка помещений и фасадные работы, весной планируется доставка и начало монтажа оборудования. На проспекте Ленина продолжается строительство музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием. Сейчас там выполняются работы по гидроизоляции, кирпичной кладке перегородок на уровне минус второго этажа.

«Строительство — это лишь один из этапов масштабного процесса, которому предшествует серьёзная подготовительная работа. В первую очередь мы должны пройти ключевые этапы — разработать проект и сформировать градостроительный план земельного участка. Это критически важные шаги, только после их завершения мы получаем точную оценку стоимости проекта, можем эффективно планировать бюджетные расходы», – подчеркнул Данил Морозов.

Так, в 2026 году планируется приступить к корректировке проектной документации по реконструкции здания Дома культуры в поселке Зубчаниновка. Это необходимо в связи с рядом изменений в нормативных документах на проектирование и градостроительный план земельного участка. Ведется работа над проектом реконструкции здания бывшего кинотеатра «Юность» — предусмотрен его демонтаж и строительство нового трехэтажного здания детской школы искусств.

Отвечая на вопрос одного из зрителей прямой трансляции о новых соцобъектах в микрорайоне Крутые Ключи, Данил Морозов отметил, что региональным Министерством строительства там запланировано строительство дополнительного корпуса школы и нового спорткомплекса, в настоящее время уже подобраны соответствующие земельные участки.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

В центре внимания
