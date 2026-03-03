В самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» возобновляют «Театральные гостиные»

В театре для детей и молодежи «Мастерская» возобновляют «Театральные гостиные». Камерные спектакли, живое общение с актерами и погружение в закулисье ждут зрителей уже в марте.



В мартовскую афишу «Театральной гостиной» вошли пять спектаклей: «Леди Макбет» (4 марта), «Звук позади самолёта, или Разговор, которого не было» (13 марта), «Безрукий из Спокэна» (18 марта), «Сторож» (19 марта) и «Жажда» (20 марта). Эти постановки — уникальная возможность увидеть любимых актёров вживую, узнать секреты создания спектаклей и найти ответы на важные вопросы вместе с другими зрителями.



«Наши «Театральные гостиные» — это не просто поход в театр, а формат полного погружения. Здесь каждый зритель становится соучастником действия. Особенность проекта в том, что после каждого показа можно не только задать вопросы режиссеру и труппе, но и вместе с ними обсудить увиденное, поделиться впечатлениями и открыть для себя классические сюжеты с новой стороны. Ждем зрителей, чтобы вместе начать эту весну по-настоящему культурно», – отметил директор театра для детей и молодежи «Мастерская» Олег Вейс.



Билеты уже поступили в продажу, количество мест ограничено. Приобрести их можно на официальном сайте театра https://quicktickets.ru/samara-tdm-masterskaya или в кассе.



Встречи будут проходить в театре для детей и молодёжи «Мастерская» (ул. Чернореченская, 15).

Фото: пресс-служба администрации Самары