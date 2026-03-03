Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области осужден за взяточничество

Бывший заместитель руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области осужден за совершение коррупционных преступлений

Следствием и судом установлено, что в 2020 году фигурант, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими сотрудниками «ГБ МСЭ по Самарской области», получил через посредника взятки на общую сумму более 240 тысяч рублей от двух граждан за установление им второй группы инвалидности сроком на 1 год при отсутствии на то оснований, предусмотренных законом.

Кроме того, он дважды передавал взятки коллеге за оформление направлений на медико-социальную экспертизу без проведения необходимых диагностических мероприятий с внесением заведомо недостоверных сведений о заболевании конкретных лиц.

В ходе предварительного следствия в отношении фигуранта судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в целях обеспечения исполнения приговора суда наложен арест на его имущество на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.