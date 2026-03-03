Более 180 участников СВО и их близких проконсультировались у работодателей Самары на ярмарке вакансий

В Самаре состоялась первая в 2026 году специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей. 28 организаций Самары и Самарской области – промышленные и транспортные предприятия, учреждения сферы образования – предложили соискателям более 2,8 тысяч вакансий.



«Возвращение с фронта – важный и непростой этап в жизни каждого участника спецоперации. Один из самых острых вопросов, с которым сталкиваются люди в этот период, – трудоустройство. Многие не хотят просто найти работу, а стремятся кардинально сменить сферу деятельности и реализовать себя по‑новому. В этом смысле ярмарка вакансий – существенное подспорье, возможность вживую пообщаться с работодателями, задать интересующие вопросы и понять, какие профессии сейчас особенно востребованы. Несколько бойцов благодаря ярмаркам вакансий уже нашли для себя работу», – сказал заместитель главы города Самары Сергей Карасев.



Свои вакансии на ярмарке представили ведущие предприятия и организации Самары, включая ОДК‑Кузнецов, АО «Металлист‑Самара», АО «Авиаагрегат», ООО «Завод приборных подшипников», АО «Самарская Кабельная Компания», ФГБОУ ВО «СамГМУ», ОАО ПКК «Весна», ФБУ «Самарский центр стандартизации и метрологии», МП г.о. Самара «Трамвайно‑троллейбусное управление», АО «СМЗ» (Самарский металлургический завод) и МАУ г.о. Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг». Специалисты рассказали о доступных мерах господдержки для военнослужащих и их родных, включая варианты переобучения и повышения квалификации. Многие участники ярмарки воспользовались возможностью пройти предварительные собеседования с потенциальными работодателями.



«С сентября 2025 года действует закон Самарской области о резервировании рабочих мест для участников специальной военной операции. На ярмарке как раз представлены работодатели, которые резервируют эти рабочие места. Также сегодня в Самаре, как и по всему региону, работает новый механизм определения числа рабочих мест для трудоустройства участников СВО, в том числе имеющих инвалидность, разработанный Правительством Самарской области», – рассказал директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.



Напомним, Ярмарку вакансий организует территориальный кадровый центр г.о. Самара и м.р. Волжский при поддержке Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и администрации города Самары. Консультации по трудоустройству или открытию собственного дела доступны также в Центре «Сердце воина», созданном по инициативе ветеранов СВО при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, и в Самарском бизнес-инкубаторе. За каждой семьей участника СВО закреплены социальные координаторы, которые отслеживают рынок труда.

Фото: пресс-служба администрации Самары