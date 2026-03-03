Я нашел ошибку
Главные новости:
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.
Жители Правобережья Волги будут проходить медицинскую реабилитацию в современных условиях
6 марта в 17.00 выставка живописи Юлии Кузнецовой "Открывая весну" начнет свою работу в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка живописи самарчанки Юлии Кузнецовой
О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП. Госкомпании закупили у предприятий МСП Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей.
Самарская область - в ТОП-10 регионов России по росту объемов госзакупок у малого бизнеса
В начале марта 2026 года жители 115 многоквартирных жилых домов Тольятти получат квитанции за тепло и горячую воду (для Автозаводского района также холодное водоснабжение и водоотведение) от «ЭнергосбыТ Плюс».
Жителям 115 тольяттинских домов стали доступны онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс»
С 26 февраля по 7 марта в Орле проходит первенство России по русским шашкам среди старших возрастов.
Мария Звада из Самарской области - призер первенства России по русским шашкам
В Самаре в «МТЛ-Арене» состоялись областные соревнования по мини-футболу «Будущее зависит от тебя».
«Иволга» и «Единство» - победители областных соревнований «Будущее зависит от тебя»
В Самаре приступил к работе в тестовом режиме первый передвижной комплекс для мониторинга атмосферного воздуха, позволяющий вести наблюдение за его состоянием в режиме реального времени.
В Самаре в тестовом режиме запустили мобильную экологическую лабораторию
3 марта вечером в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением до конца дня и ночью 4 марта 2026.
В губернии ожидается туман
В Самаре в тестовом режиме запустили мобильную экологическую лабораторию

144
В Самаре приступил к работе в тестовом режиме первый передвижной комплекс для мониторинга атмосферного воздуха, позволяющий вести наблюдение за его состоянием в режиме реального времени.

В областной столице приступил к работе в тестовом режиме первый передвижной комплекс для мониторинга атмосферного воздуха, позволяющий вести наблюдение за его состоянием в режиме реального времени.

Современная мобильная лаборатория поступила в распоряжение ГБУ «Природоохранный центр» в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Самарской области», реализуемой региональным министерством природных ресурсов и экологии. Средства на приобретение уникального оборудования были направлены из областного бюджета, что стало важным шагом в развитии системы экологического контроля губернии.

Новый комплекс оснащен современным высокоточным оборудованием. Главное отличие – автоматизация процесса. Теперь при выезде на замеры специалисты запускают оборудование, и информация с датчиков мгновенно передается в информационную систему. Отчет о состоянии воздуха можно наблюдать в онлайн-режиме не только на самом комплексе, но и непосредственно в стационарной лаборатории.

«Мобильная лаборатория оснащена газоанализаторами, хроматографами, которые позволяют в автоматическом режиме измерять концентрации загрязняющих веществ», — объясняет ведущий инженер «Природоохранного центра» Надежда Пономарева.

Оборудование позволяет определять концентрации широкого спектра загрязняющих веществ: оксид углерода, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, взвешенные вещества, а также такие органические соединения, как бензол, толуол, этилбензол, хлорбензол, ксилолы, стирол, фенол и углеводороды. Параллельно фиксируются основные метеорологические параметры, что дает возможность наиболее объективно интерпретировать полученные данные.

«Стало намного удобнее, — поделилась ведущий инженер «Природоохранного центра» Мария Матькина. — Если до появления комплекса мы выезжали с приборами, выставляли схему, по которой отбирались пробы, и везли их в лабораторию, то сейчас мы сразу делаем замер и видим точный результат».

В 2026 году специалистам учреждения предстоит провести 156 тестовых замеров, после чего лаборатория пройдет процедуру аккредитации. Это позволит использовать комплекс на постоянной основе.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара Экология

