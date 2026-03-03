Я нашел ошибку
Главные новости:
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.
Жители Правобережья Волги будут проходить медицинскую реабилитацию в современных условиях
6 марта в 17.00 выставка живописи Юлии Кузнецовой "Открывая весну" начнет свою работу в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка живописи самарчанки Юлии Кузнецовой
О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП. Госкомпании закупили у предприятий МСП Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей.
Самарская область - в ТОП-10 регионов России по росту объемов госзакупок у малого бизнеса
В начале марта 2026 года жители 115 многоквартирных жилых домов Тольятти получат квитанции за тепло и горячую воду (для Автозаводского района также холодное водоснабжение и водоотведение) от «ЭнергосбыТ Плюс».
Жителям 115 тольяттинских домов стали доступны онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс»
С 26 февраля по 7 марта в Орле проходит первенство России по русским шашкам среди старших возрастов.
Мария Звада из Самарской области - призер первенства России по русским шашкам
В Самаре в «МТЛ-Арене» состоялись областные соревнования по мини-футболу «Будущее зависит от тебя».
«Иволга» и «Единство» - победители областных соревнований «Будущее зависит от тебя»
В Самаре приступил к работе в тестовом режиме первый передвижной комплекс для мониторинга атмосферного воздуха, позволяющий вести наблюдение за его состоянием в режиме реального времени.
В Самаре в тестовом режиме запустили мобильную экологическую лабораторию
3 марта вечером в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением до конца дня и ночью 4 марта 2026.
В губернии ожидается туман
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Правобережья Волги будут проходить медицинскую реабилитацию в современных условиях

36
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.

Отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы и для участников СВО и членов их семей начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы. За счёт средств областного бюджета в подразделении проведен капитальный ремонт и закуплена современная медтехника.

"Медицинская реабилитация в настоящее время прочно занимает место в этапной медицинской помощи пациентам с большинством заболеваний. В Самарской области расширяется сеть учреждений, оказывающих этот вид помощи. В 2025 году мы провели ремонт в Сызранской больнице под размещение отделения медицинской реабилитации. В 2026 году в наших планах – открытие отделения медицинской реабилитации в Тольяттинской больнице №4, где будут проходить лечение и участники СВО и члены их семей", - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

По направлению в подразделении в Сызрани будут получать реабилитационную помощь пациенты после перенесенных сосудистых катастроф, включая острые нарушения мозгового кровообращения, участники СВО и члены их семей. Новый вид медпомощи станет доступен для жителей правобережья Волги — городов Сызрань, Октябрьск, а также Сызранского и Шигонского районов.

Для создания современного реабилитационного пространства в выделенных помещениях провели капитальный ремонт. Также оснастили оборудованием тренажерный зал, кабинет медицинского психолога, кабинет физиотерапии, в том числе системой магнитной нейростимуляции.

«Мы создали полноценный реабилитационный кластер. В отделении есть всё необходимое для поэтапного восстановления пациентов после инсультов и других сосудистых событий: от физической реабилитации, включающей тренировки ходьбы и координации, до психологической коррекции и физиотерапии. Для нас особенно важно, что теперь жители Правобережья смогут получать этот сложный и длительный вид помощи, не выезжая за пределы своего округа, в комфортных условиях и с использованием современнейшего оборудования», — рассказала главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Отделение развернуто на 15 коек для взрослых на площадях медицинского городка по адресу: г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 41.

Мероприятия по развитию медицинской реабилитации проводятся в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году по нацпроекту поставлены 275 единиц оборудования в отделения медицинской реабилитации для детей и взрослых, в том числе в областную больницу имени В.Д. Середавина, Ставропольскую больницу, Тольяттинскую поликлинику 3. Кроме того, за счет средств областного бюджета поставлены еще 287 единиц современной медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов
20 января 2026, 14:38
В Тольятти 15 врачей, переехавших на работу из других регионов, получили 1 млн рублей
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов Здравоохранение
915
Этому помогли беспрецедентные меры поддержки: выплаты в размере миллиона рублей и служебные квартиры. 
18 декабря 2025, 17:59
 В 2025 году в Сызранскую центральную городскую и районную больницу трудоустроились 29 врачей
Этому помогли беспрецедентные меры поддержки: выплаты в размере миллиона рублей и служебные квартиры.  Здравоохранение
1272
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
26 ноября 2025, 19:10
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии. Здравоохранение
2036
Здравоохранение
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.
3 марта 2026  19:55
Жители Правобережья Волги будут проходить медицинскую реабилитацию в современных условиях
36
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
3 марта 2026  16:20
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
207
Заболеваемость ОРВИ в Самарском регионе растет
3 марта 2026  13:09
Заболеваемость ОРВИ в Самарском регионе растет
260
2 марта  врач-микробиолог Вера Сережина рассказала, что весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний.
2 марта 2026  21:33
Врач предупредила о весеннем обострении заболеваний
514
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
2 марта 2026  20:45
Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности
811
Главная медсестра Самарского онкодиспансера Вероника Пятикоп вошла в число первых 4 специалистов страны, которые получили награды.
2 марта 2026  20:21
Главная медсестра областного онкодиспансера удостоена медали Минздрава России «За наставничество в здравоохранении»
786
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить
2 марта 2026  15:43
Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья
654
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.
2 марта 2026  15:15
В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году
589
Будущие магистры СамГМУ получат уникальное сочетание фундаментальных биомедицинских знаний и современных предпринимательских инструментов.
2 марта 2026  14:29
СамГМУ запустил магистратуру «Технологическое лидерство и предпринимательство в биотехнологиях»
574
27 февраля состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Самарской области.
27 февраля 2026  20:42
Минздрав региона подвел итоги работы за 2025 год
1001
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16033
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
656
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
427
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
454
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
393
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1071
Весь список