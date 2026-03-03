Жители Правобережья Волги будут проходить медицинскую реабилитацию в современных условиях

Отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы и для участников СВО и членов их семей начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы. За счёт средств областного бюджета в подразделении проведен капитальный ремонт и закуплена современная медтехника.

"Медицинская реабилитация в настоящее время прочно занимает место в этапной медицинской помощи пациентам с большинством заболеваний. В Самарской области расширяется сеть учреждений, оказывающих этот вид помощи. В 2025 году мы провели ремонт в Сызранской больнице под размещение отделения медицинской реабилитации. В 2026 году в наших планах – открытие отделения медицинской реабилитации в Тольяттинской больнице №4, где будут проходить лечение и участники СВО и члены их семей", - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

По направлению в подразделении в Сызрани будут получать реабилитационную помощь пациенты после перенесенных сосудистых катастроф, включая острые нарушения мозгового кровообращения, участники СВО и члены их семей. Новый вид медпомощи станет доступен для жителей правобережья Волги — городов Сызрань, Октябрьск, а также Сызранского и Шигонского районов.

Для создания современного реабилитационного пространства в выделенных помещениях провели капитальный ремонт. Также оснастили оборудованием тренажерный зал, кабинет медицинского психолога, кабинет физиотерапии, в том числе системой магнитной нейростимуляции.

«Мы создали полноценный реабилитационный кластер. В отделении есть всё необходимое для поэтапного восстановления пациентов после инсультов и других сосудистых событий: от физической реабилитации, включающей тренировки ходьбы и координации, до психологической коррекции и физиотерапии. Для нас особенно важно, что теперь жители Правобережья смогут получать этот сложный и длительный вид помощи, не выезжая за пределы своего округа, в комфортных условиях и с использованием современнейшего оборудования», — рассказала главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Отделение развернуто на 15 коек для взрослых на площадях медицинского городка по адресу: г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 41.

Мероприятия по развитию медицинской реабилитации проводятся в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году по нацпроекту поставлены 275 единиц оборудования в отделения медицинской реабилитации для детей и взрослых, в том числе в областную больницу имени В.Д. Середавина, Ставропольскую больницу, Тольяттинскую поликлинику 3. Кроме того, за счет средств областного бюджета поставлены еще 287 единиц современной медтехники.

Фото: минздрав СО