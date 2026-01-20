Я нашел ошибку
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
Выпавший снег имеет сложный состав, далекий от норм, применимых к питьевой воде, особенно в городах и промышленных зонах.
В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Юрий Горяинов обсудили задачи по развитию района в 2026 году.
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С.
По итогам проверки полицейскими выявлены 5 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.
За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Тольятти 15 врачей, переехавших на работу из других регионов, получили 1 млн рублей

161
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов

Единовременная специальная выплата врачам, приехавшим на работу в государственные медицинские организации Сызрани и Тольятти из других субъектов и стран, установлена в 2025 году по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Кроме того, в Тольятти закупили 10 служебных квартир для медработников, в том числе приехавших из других регионов.

"Расширение возможностей для медработников, переезжающих в наш регион, и комплекс мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" по обеспечению государственных учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами позволяют привлекать как молодых, так и опытных врачей в наши коллективы, - подчеркнул врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году благодаря решению главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов".

Так, благодаря новой мере поддержке в Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику №3 трудоустроились 5 новых специалистов.

Среди них - участковый врач-педиатр Андрей Сокирко. Молодой специалист переехал на работу в Тольятти из Мордовии.

"Региональная поддержка - это залог благополучия молодых специалистов. Я рад работать в таком красивом и быстрорастущем городе, в прекрасной атмосфере нового коллектива", - отметил врач.

Врач-эндокринолог со стажем 3 года Марина Сергеева приехала в Тольятти из Мордовии. В поликлинике №3 она трудоустроилась в консультативный центр эндокринологического отделения.

«Миллион рублей поможет мне приобрести автомобиль. Я рада, что устроилась работать в поликлинику №3, под крыло опытных наставников», - рассказала специалист.
Врач по паллиативной медицинской помощи Елена Нарматова работает в отделении выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым. Она опытный специалист, приехала из Ямало-ненецкого автономного округа, где работала врачом анестезиологом-реаниматологом.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

