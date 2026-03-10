В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства

201
В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства

В непосредственной близости от Самары — всего в 25 километрах — зафиксирована вспышка бешенства. Очаг обнаружили в селе Старосемейкино, на территории частного хозяйства в Водном переулке. Власти ввели карантин.

Зона поражения — два километра в радиусе от очага. Там теперь действуют строгие правила: нельзя появляться посторонним, запрещены любые ярмарки, выставки и мероприятия с животными. Исключение — только ветеринары и те, кто будет уничтожать очаг.

Карантин снимут не раньше чем через 60 дней после гибели или убоя последнего подозрительного животного и проведения всех обязательных процедур.

Жителям советуют не рисковать: не трогать диких и бродячих зверей, проверить прививки у домашних питомцев, пишет Самара-МК

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства
10 марта 2026  12:50
В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства
201
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
9 марта 2026  10:21
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
630
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.
6 марта 2026  17:47
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы
861
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
6 марта 2026  17:38
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
888
Парк Самарской больницы №10 пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь» в 2025 году.
6 марта 2026  16:04
Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей
807
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
6 марта 2026  11:26
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
730
В Самарской больнице №10 продолжается масштабное обновление взрослого поликлинического отделения №1. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.
5 марта 2026  17:59
Во взрослой поликлинике Куйбышевского района проводят ремонт и внедряют бережливые технологии
978
В Хворостянской центральной районной больнице проводится работа, направленная на привлечение специалистов.
5 марта 2026  14:34
"Земский доктор": в Хворостянскую больницу по программе трудоустроился врач-стоматолог
822
Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной
5 марта 2026  09:07
Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной
625
Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача, подчеркнула врач акушер-гинеколог Наталья Назаренко.
4 марта 2026  22:47
Врач акушер-гинеколог Самарского кардиодиспансера назвала 9 правил питания в период беременности
977
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16050
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
157
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
170
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
173
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
823
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
873
Весь список