В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства

В непосредственной близости от Самары — всего в 25 километрах — зафиксирована вспышка бешенства. Очаг обнаружили в селе Старосемейкино, на территории частного хозяйства в Водном переулке. Власти ввели карантин.

Зона поражения — два километра в радиусе от очага. Там теперь действуют строгие правила: нельзя появляться посторонним, запрещены любые ярмарки, выставки и мероприятия с животными. Исключение — только ветеринары и те, кто будет уничтожать очаг.

Карантин снимут не раньше чем через 60 дней после гибели или убоя последнего подозрительного животного и проведения всех обязательных процедур.

Жителям советуют не рисковать: не трогать диких и бродячих зверей, проверить прививки у домашних питомцев, пишет Самара-МК