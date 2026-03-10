Я нашел ошибку
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
МТС поможет абонентам в Самарской области с нарушением слуха пользоваться голосовой связью

124
МТС поможет абонентам в Самарской области с нарушением слуха пользоваться голосовой связью

МТС объявляет о запуске в Самарской области бесплатного сервиса, который позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. «Секретарь для глухих и слабослышащих» в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи.

Сервис создан на основе передовых технологий МТС VoiceTech. Чтобы воспользоваться услугой, абонентам достаточно подключить «Секретаря для глухих и слабослышащих» в приложении «Мой МТС» и активировать функцию «Звонок в чат» в настройках. 

Когда на телефон абонента поступает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент – слабослышащий. Пользователь сервиса может отклонить звонок и сразу же получить уведомление от приложения «Мой МТС» с предложением перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник: искусственный интеллект в реальном времени преобразует речь звонящего в текст, который появляется на экране смартфона, а ответы пользователя, набранные в чате, мгновенно озвучиваются синтезированным голосом. При этом для ответов можно использовать как заранее заготовленные шаблонные фразы, так и любой свободный текст без ограничений.

«Наша инновационная услуга разработана специально для поддержки людей с нарушениями слуха. Функция виртуального секретаря создает новые возможности для слабослышащих пользователей и устраняет барьеры в коммуникации. Уверен, что это решение упростит людям с проблемами слуха общение с внешним миром и обеспечит комфортные условия для учебы, досуга и других сфер жизни», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 году в России проживало более 13 миллионов людей с нарушением слуха, для которых телефонная связь долгое время оставалась барьером в общении. Уникальность нового сервиса заключается в том, что в отличии от других доступных решений, «Секретарь для глухих и слабослышащих» работает прямо в мобильной сети и позволяет общаться с помощью искусственного интеллекта, в основе которого лежит технология распознавания и синтеза речи от МТС.

 

В центре внимания
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
157
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
170
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
173
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
823
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
873
