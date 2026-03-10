В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»

Самарская пассажирская пригородная компания (ППК) сообщает о временной замене подвижного состава «Ласточка» на электропоезда ЭД4М из-за производственной необходимости.

Расписание замены:

14 марта 2026 года:

№ 7141: Самара (07:30) → Сызрань-1 (09:11)

№ 7142: Сызрань-1 (09:25) → Самара (11:07)

№ 7145: Самара (18:30) → Сызрань-1 (20:10)

15 марта 2026 года:

№ 7142: Сызрань-1 (09:25) → Самара (11:07)

№ 7124/7123: Новокуйбышевская (17:44) → Тольятти (20:07)

№ 7130/7129: Тольятти (20:56) → Новокуйбышевская (23:17)

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять расписание на сайте Самарской ППК и учитывать замену подвижного состава при планировании поездок, пишет Самара-АиФ.