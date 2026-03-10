На Всероссийском совещании руководителей реготделений РСО в Салехарде обсудили планы развития организации на 2026 год  

Город Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа стал точкой притяжения для руководителей всех региональных отделений Российских студенческих отрядов (РСО) и членов правления организации. В период с 4 по 6 марта город принял более 100 руководителей региональных отделений РСО из 85 регионов страны.

«Российские студенческие отряды сегодня — крупнейшее молодежное трудовое движение в стране. А поддержка созидательно труда молодежи — важнейшее направление государственной молодежной политики.

Для работодателей, привлекающих студенческие отряды, действуют пониженные страховые взносы: вместо стандартных 30% они платят 7,6%. При этом у ребят происходит накопление пенсионных баллов, а работа в студенческом отряде засчитывается в трудовой стаж.

Созданы также новые возможности для младшего поколения — трудовые отряды подростков. В трудовом кодексе РФ произошли важные изменения: теперь ребята с 14 лет могут работать по разрешению одного из родителей. Кроме того, сохраняются социальные доплаты к пенсиям по потере кормильца и инвалидности. Вышло постановление правительства о том, что доход подростка не учитывается в общем доходе семьи, что особенно важно для многодетных семей, получающих единое социальное пособие.

С этого года вступил в силу закон, позволяющий подросткам подрабатывать в выходные дни. Также, по поручению Президента и при поддержке фракции «Единая Россия», с 2021 года реализуется программа профессионального обучения рабочим профессиям в рамках Российских студенческих отрядов. За это время ею воспользовались более 170 тысяч человек.

Хочу отметить, что все предложения, выдвинутые студенческими отрядами в Народную программу Партии «Единая Россия» были не только в нее включены, но и исполнены», — прокомментировал Михаил Киселев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета РСО.

Студенческие отряды Самарской области на совещании представил руководитель регионального отделения Алексей Новоселов. В день заезда, участники посетили экскурсии по знаковым местам региона, пересекли полярный круг и познакомились с местными традициями. В этот же день прошло заседание правления РСО.

Основной день программы, 5 марта, начался со спикер-сессии с Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, он познакомил участников совещания с «Ямолод» – официальным брендом департамента молодежной политики Ямала.

Остаток дня участники провели на Всероссийском совещании руководителей. Обсудили реализацию стратегии развития организации, мероприятия 2026 года, коммуникационную стратегию РСО, организацию Всероссийского слета студенческих отрядов, он пройдет в Челябинске в период с 20 по 22 ноября. А также вопросы профессионального обучения, организации трудовых проектов в летнем трудовом сезоне 2026 года.

Студенческие отряды Самарской области — крупнейшее трудовое движение молодёжи региона. В студенческих отрядах ежегодно работают тысячи молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

Фото: Российские студенческие отряды