Мастера губернии представили изделия ручной работы на весенней ярмарке от центра «Мой бизнес»

Главные новости:
В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
Самарская область принимает всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира
На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.
Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.
ГУФССП СО: исполнительный лист можно подать в электронном виде
10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар.
Сегодня в Приволжском районе горел частный дом на площади 60 квадратных метров
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
По информации Приволжского УГМС утром и днем 11 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
Утром и днем 11 марта в губернии ожидается туман
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Мастера губернии представили изделия ручной работы на весенней ярмарке от центра «Мой бизнес»

Выставка-продажа, организованная в партнерстве с ПАО «Сбербанк», прошла 5 и 6 марта и собрала 25 производителей Самарской области.

Самозанятые мастера региона представили свою продукцию на ярмарке от регионального центра «Мой бизнес». Выставка-продажа, организованная в партнерстве с ПАО «Сбербанк», прошла 5 и 6 марта и собрала 25 производителей Самарской области.
Участие в ярмарке — это отличная возможность для бизнеса представить свой проект на широкую аудиторию, повысить узнаваемость бренда и получить лояльных клиентов. 
«На уровне региона для самозанятых мастеров и производителей действует широкий перечень инструментов поддержки: работает онлайн-витрина, регулярно проводятся ярмарки товаров ручной работы, мы помогаем с сертификацией продукции. Все меры поддержки направлены на расширение каналов сбыта и наращивание клиентской базы», — рассказал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
На выставке-продаже мастера представили свои изделия ручной работы: сувенирную и подарочную продукцию, свечи, игрушки, товары для красоты и здорового образа жизни, продукты питания и многое другое.
Уникальные изделия из различных древесных пород - кедра, сосны, ясеня - представил предприниматель Владимир Шеенков. Он рассказал, что работать с деревом начал в 11 лет, и с тех пор не изменяет любимому делу. Однако со временем превратил хобби в небольшой бизнес, приносящий доход. «Такие ярмарки — это хороший способ показать себя клиентам, пообщаться, обменяться контактами. Приятно, когда они возвращаются, становятся постоянными покупателями. Не в первый раз на ярмарке от «Мой бизнес», были и на Станкозаводе, на Волгафесте. Всегда приятно показать свои творения», — поделился основатель «Мастерской деревянных чудес» Владимир Шеенков. 
Одним из самых универсальных и приятных подарков остаются сладости, считает основательница бренда «СладЭко» Кристина Мартынова. На ярмарку они привезла полезные десерты. На собственном небольшом производстве сушат фрукты и делают полезную пастилу, конфеты без сахара и другие сладости. «Мой бизнес, как и у многих других, вырос из хобби. Сначала покупали друзья и коллеги, мы увидели растущий спрос и начали развивать собственное дело, — рассказывает Кристина Мартынова. — Стараемся всегда участвовать в мероприятиях, ярмарках. Люди интересуются, пробуют, подписываются и приобретают наши изделия».
Не просто со вкусом, но и с пользой. Натуральные сыродавленные масла от бренда «Саво» представили друзья и партнеры Александр Бородачев и Владимир Лащенко. Александр - выпускник первого потока программы «СВОе Дело». Делится, что знания, полученные во время обучения, помогают развивать бизнес и умело продвигать свой продукт. «У нас специфический продукт, коммуникация с покупателем для нас очень важна. При личном общении есть возможность рассказать об уникальности нашей технологии, объяснить пользу нашего продукта», — подчеркивает Александр Бородачев. 
Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» для представителей бизнес-сообщества создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и действующие предприниматели могут получить консультацию, подобрать инструменты под задачи своего проекта и подать заявку на их получение. Площадки центров работают в каждом городском округе. 
Анонсы предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок, публикуются в разделе «Календарь мероприятий» сайта mybiz63.ru.

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

Новости по теме
В центре внимания
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
10 марта 2026  17:48
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
138
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
270
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
391
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
263
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
835
