Мастера губернии представили изделия ручной работы на весенней ярмарке от центра «Мой бизнес»

Самозанятые мастера региона представили свою продукцию на ярмарке от регионального центра «Мой бизнес». Выставка-продажа, организованная в партнерстве с ПАО «Сбербанк», прошла 5 и 6 марта и собрала 25 производителей Самарской области.

Участие в ярмарке — это отличная возможность для бизнеса представить свой проект на широкую аудиторию, повысить узнаваемость бренда и получить лояльных клиентов.

«На уровне региона для самозанятых мастеров и производителей действует широкий перечень инструментов поддержки: работает онлайн-витрина, регулярно проводятся ярмарки товаров ручной работы, мы помогаем с сертификацией продукции. Все меры поддержки направлены на расширение каналов сбыта и наращивание клиентской базы», — рассказал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На выставке-продаже мастера представили свои изделия ручной работы: сувенирную и подарочную продукцию, свечи, игрушки, товары для красоты и здорового образа жизни, продукты питания и многое другое.

Уникальные изделия из различных древесных пород - кедра, сосны, ясеня - представил предприниматель Владимир Шеенков. Он рассказал, что работать с деревом начал в 11 лет, и с тех пор не изменяет любимому делу. Однако со временем превратил хобби в небольшой бизнес, приносящий доход. «Такие ярмарки — это хороший способ показать себя клиентам, пообщаться, обменяться контактами. Приятно, когда они возвращаются, становятся постоянными покупателями. Не в первый раз на ярмарке от «Мой бизнес», были и на Станкозаводе, на Волгафесте. Всегда приятно показать свои творения», — поделился основатель «Мастерской деревянных чудес» Владимир Шеенков.

Одним из самых универсальных и приятных подарков остаются сладости, считает основательница бренда «СладЭко» Кристина Мартынова. На ярмарку они привезла полезные десерты. На собственном небольшом производстве сушат фрукты и делают полезную пастилу, конфеты без сахара и другие сладости. «Мой бизнес, как и у многих других, вырос из хобби. Сначала покупали друзья и коллеги, мы увидели растущий спрос и начали развивать собственное дело, — рассказывает Кристина Мартынова. — Стараемся всегда участвовать в мероприятиях, ярмарках. Люди интересуются, пробуют, подписываются и приобретают наши изделия».

Не просто со вкусом, но и с пользой. Натуральные сыродавленные масла от бренда «Саво» представили друзья и партнеры Александр Бородачев и Владимир Лащенко. Александр - выпускник первого потока программы «СВОе Дело». Делится, что знания, полученные во время обучения, помогают развивать бизнес и умело продвигать свой продукт. «У нас специфический продукт, коммуникация с покупателем для нас очень важна. При личном общении есть возможность рассказать об уникальности нашей технологии, объяснить пользу нашего продукта», — подчеркивает Александр Бородачев.

Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» для представителей бизнес-сообщества создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и действующие предприниматели могут получить консультацию, подобрать инструменты под задачи своего проекта и подать заявку на их получение. Площадки центров работают в каждом городском округе.

Анонсы предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок, публикуются в разделе «Календарь мероприятий» сайта mybiz63.ru.

Фото: Минэкономразвития Самарской области