Утром и днем 11 марта в губернии ожидается туман

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 11 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».