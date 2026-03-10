ГУФССП СО: исполнительный лист можно подать в электронном виде

ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.

Данный документ подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством. При направлении исполнительного листа в форме электронного документа, его изготовление на бумажном носителе не производится.

Для направления судом исполнительного документа в электронном виде взыскатель указывает об этом в заявлении на выдачу исполнительного документа.

Направление исполнительного документа в электронном виде позволяет ускорить процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, снизить риски подделки и утраты исполнительных документов, а также минимизировать расходы на оплату корреспонденции при направлении исполнительного документа почтовой связью, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области