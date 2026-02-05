Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
Главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2025 год

187
За 2025 год судебными приставами региона в пользу граждан по различным категориям исполнительных производств взыскано свыше 3 миллиардов рублей.

В рамках заседания коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области главный судебный пристав региона Закир Муратов выступил с докладом об итогах работы за 2025 год.

За 2025 год судебными приставами региона в пользу граждан по различным категориям исполнительных производств взыскано свыше 3 миллиардов рублей, при этом почти 2 миллиарда — это задолженность по алиментам, свыше 66 миллионов рублей задолженности по заработной плате и   173 миллиона рублей в рамках исполнительных производств, касающихся возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Сотрудники Главного управления продолжают ежедневное дежурство в пункте отбора на военную службу, а также еженедельные приемы в филиале Фонда «Защитники Отечества», оказывая необходимую помощь в оформлении документов в рамках исполнительного производства.

Приостановлено более 34 тысяч производств в отношении участников специальной военной операции, 10,5 тысяч производств по кредитным обязательствам в отношении военнослужащих и их жен — прекращены.

Министерству обороны для нужд специальной военной операции передано более трехсот единиц конфискованного у правонарушителей имущества, включая транспортные средства и ГСМ.

Особое внимание уделяется и контролю за деятельностью профессиональных взыскателей. В 2025 году сумма штрафов наложенных на организации, нарушающие законодательство в части порядка взаимодействия с должниками, составила 4 миллионов рублей. По материалам Главного управления возбуждено 1 уголовное дело по факту противоправных действий в сфере возврата просроченной задолженности.

В завершении выступления Закир Муратов поблагодарил коллег за конструктивное взаимодействие и выразил уверенность, что совместно справиться удастся со всеми поставленными на текущий год задачами, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

