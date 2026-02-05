Главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2025 год

В рамках заседания коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области главный судебный пристав региона Закир Муратов выступил с докладом об итогах работы за 2025 год.

За 2025 год судебными приставами региона в пользу граждан по различным категориям исполнительных производств взыскано свыше 3 миллиардов рублей, при этом почти 2 миллиарда — это задолженность по алиментам, свыше 66 миллионов рублей задолженности по заработной плате и 173 миллиона рублей в рамках исполнительных производств, касающихся возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Сотрудники Главного управления продолжают ежедневное дежурство в пункте отбора на военную службу, а также еженедельные приемы в филиале Фонда «Защитники Отечества», оказывая необходимую помощь в оформлении документов в рамках исполнительного производства.

Приостановлено более 34 тысяч производств в отношении участников специальной военной операции, 10,5 тысяч производств по кредитным обязательствам в отношении военнослужащих и их жен — прекращены.

Министерству обороны для нужд специальной военной операции передано более трехсот единиц конфискованного у правонарушителей имущества, включая транспортные средства и ГСМ.

Особое внимание уделяется и контролю за деятельностью профессиональных взыскателей. В 2025 году сумма штрафов наложенных на организации, нарушающие законодательство в части порядка взаимодействия с должниками, составила 4 миллионов рублей. По материалам Главного управления возбуждено 1 уголовное дело по факту противоправных действий в сфере возврата просроченной задолженности.

В завершении выступления Закир Муратов поблагодарил коллег за конструктивное взаимодействие и выразил уверенность, что совместно справиться удастся со всеми поставленными на текущий год задачами, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области