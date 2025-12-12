В самарском метрополитене судебные приставы провели акцию «В Новый год — без долгов!»

Судебные приставы Самары рассказали посетителям метрополитена, как узнать о своих долгах и к чему приводит несвоевременное их погашение.

В Самарской области продолжается акция «В Новый год — без долгов!». В рамках ее проведения сотрудники ГУФССП России по Самарской области рассказывают жителям региона о том, как узнать о своих долгах, какие последствия могут наступить при несвоевременном погашении задолженности и об удобстве взаимодействия с судебными приставами посредством электронных сервисов, на официальном сайте Главного управления и портале Госуслуг.

Сегодня познакомиться с работой сервиса «Банк данных исполнительных производств» удалось пассажирам самарского метро. По дороге на работу, ожидая прибытия состава, жители областной столицы смогли проверить себя на наличие долгов и уточнить у сотрудников Службы вопросы, касающиеся работы ведомства.

Только за час судебными приставами было проверено порядка 20 посетителей метрополитена. Нашлись и те, у кого имелись непогашенные задолженности. Гражданам разъяснили порядок их погашения и возможности отслеживания хода исполнительного производства через портал Госулуг.

Также участникам акции сотрудники Службы вручали небольшие подарки — карманные календарики на предстоящий год.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области