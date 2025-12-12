Центральные улицы, скверы и аллеи Самары уже украшают более 1700 световых конструкций

В Самаре завершается подготовка города к новогодним праздникам. Центральные улицы, скверы и аллеи уже украшают более 1700 световых конструкций, включая декоративные подвески и консоли. На склоне площади Славы специалисты МБУ «Самарагорсвет» смонтировали композицию «Северное сияние», там же размещен каскадный фонтан и светодиодные светящиеся шары.



Площадь Героев 21-ой Армии украшает композиция «Тройка с Дедом Морозом». Также на сегодняшний день светодиодные композиции уже украшают площадь имени Кирова, площадь у ДК «Нефтяник» и Крымскую площадь. В сквере Мичурина (ул. Полевая / ул. Мичурина), сквере «Самарец» (ул. Победы, 96а) и в сквере у ЗАГСа в пос. Управленческом установлены арки-часы высотой 3,5 метра. Также установлены светодиодные консоли шестнадцати видов по улицам Гагарина, Авроры, Куйбышева, Осетинской, Стара-Загора, Дыбенко, Победы, Сергея Лазо, Мира, Финютина, Батайской и др.



На территории Самарской набережной в настоящее время смонтированы все новогодние комплексы и завершаются пуско-наладочные работы. В восьми городских парках Самары установлены искусственные новогодние ели высотой от 5 до 7 метров. На площади Куйбышева, где новогодняя площадка откроется 27 декабря, уже возвели семь искусственных елей, в том числе самую крупную высотой 25 метров — сейчас специалисты занимаются ее украшением. Работы планируют завершить до конца недели. Также свои объекты — фасады, витрины, входные группы и прилегающую территорию — к Новому году украшают коммерческие предприятия.

Фото: пресс-служба администрации Самары