Центральные улицы, скверы и аллеи Самары уже украшают более 1700 световых конструкций

Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Лидерами сезона стали спортсмены Волжского района. Они выиграли соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, женскому волейболу, соревнования спортивных семей с сыновьями.
Завершился региональный этап всероссийских сельских спортивных игр
В театре «Мастерская» для активных жителей, руководителей учреждений и предприятий, располагающихся на района, был организован праздничный концерт.
Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.
15 декабря 140 елочных базаров откроются в Самаре
Гости узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет о том, откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Центральные улицы, скверы и аллеи Самары уже украшают более 1700 световых конструкций

135
Площадь Героев 21-ой Армии украшает композиция «Тройка с Дедом Морозом».

В Самаре завершается подготовка города к новогодним праздникам. Центральные улицы, скверы и аллеи уже украшают более 1700 световых конструкций, включая декоративные подвески и консоли. На склоне площади Славы специалисты МБУ «Самарагорсвет» смонтировали композицию «Северное сияние», там же размещен каскадный фонтан и светодиодные светящиеся шары.

Площадь Героев 21-ой Армии украшает композиция «Тройка с Дедом Морозом». Также на сегодняшний день светодиодные композиции уже украшают площадь имени Кирова, площадь у ДК «Нефтяник» и Крымскую площадь. В сквере Мичурина (ул. Полевая / ул. Мичурина), сквере «Самарец» (ул. Победы, 96а) и в сквере у ЗАГСа в пос. Управленческом установлены арки-часы высотой 3,5 метра. Также установлены светодиодные консоли шестнадцати видов по улицам Гагарина, Авроры, Куйбышева, Осетинской, Стара-Загора, Дыбенко, Победы, Сергея Лазо, Мира, Финютина, Батайской и др.

На территории Самарской набережной в настоящее время смонтированы все новогодние комплексы и завершаются пуско-наладочные работы. В восьми городских парках Самары установлены искусственные новогодние ели высотой от 5 до 7 метров. На площади Куйбышева, где новогодняя площадка откроется 27 декабря, уже возвели семь искусственных елей, в том числе самую крупную высотой 25 метров — сейчас специалисты занимаются ее украшением. Работы планируют завершить до конца недели. Также свои объекты — фасады, витрины, входные группы и прилегающую территорию — к Новому году украшают коммерческие предприятия.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

12 декабря 2025, 18:08
Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания
29
12 декабря 2025, 17:53
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
91
12 декабря 2025, 17:47
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
106

В центре внимания
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
202
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
252
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
229
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
470
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
469
