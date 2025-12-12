Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания

11 декабря Железнодорожный район Самары отметил 55-летие со дня основания. Глава города Самары Иван Носков поздравил сотрудников его администрации и представителей территориальных общественных самоуправлений района, ведущих активную работу. В театре «Мастерская» для активных жителей, руководителей учреждений и предприятий, располагающихся на территории Железнодорожного района, был организован праздничный концерт. Его гостей поприветствовали вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, председатель Думы города Самары Сергей Рязанов, главы других районов Самары.



В Железнодорожном районе Самары на площади 1706 гектаров расположено 50 образовательных организаций, 17 крупных и средних предприятий, 11 учреждений здравоохранения, 16 объектов культуры и спорта. Среди достопримечательностей района – Музей истории Куйбышевской железной дороги, Исторический парк «Россия – моя история» и парк имени Николая Щорса, который по инициативе жителей вошел в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



В числе награжденных по случаю 55-летия района – председатель ТСЖ «МЖК-3А» Татьяна Мушкарова, председатель правления ТСЖ «Центральное» Вячеслав Агапчев, председатель правления ТСЖ «Гагаринское» Елена Тиханова, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Железнодорожного района Надежда Болдырева, директор школы № 174 Рафаэль Файрушин, ветераны СВО Марат Милюков и Виктор Кармишин, директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» Татьяна Нечаева и директор ООО «Кондитерское» Валентина Базаева.



Отметим, что 11 декабря в 1970 году был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Железнодорожного района в городе Куйбышеве Куйбышевской области».

