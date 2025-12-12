Завершился региональный этап всероссийских сельских спортивных игр

В 2025 году мероприятие состояло из 16 региональных этапов, которые прошли при поддержке Минсельхоза и Минспорта Самарской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области организовало соревнования по специальным дисциплинам, входящим в программу Всероссийских сельских игр и включающим наряду со спортивными испытаниями проверку рабочих навыков.

В троеборье дояров первой стала команда Сергиевского района, троеборье косарей выиграл Безенчукский район, троеборье механизаторов - Кинельский район.

Команды Безенчукского района также стали сильнейшими в соревнованиях спортивных семей (с дочками) и в летнем полиатлоне. Кинельский район отметился победой в легкой атлетике. На счету спортсменов Сергиевского района - первое место в зимнем полиатлоне.

В соревнованиях по лыжным гонкам сильнейшей стала команда Челно-Вершинского района, по шахматам - Ставропольский район. В дартсе самыми меткими оказались спортсмены Кошкинского района. В мужском волейболе победила сборная Кинель-Черкасского района.

Ну а лидерами сезона стали спортсмены Волжского района. Они выиграли соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, женскому волейболу, соревнования спортивных семей с сыновьями и заслуженно заняли первое место по итогам регионального этапа в 2025 году.

Серебро в общем зачете - у Сергиевского района, бронза - у Кинельского.

Фото: Самарский спорт