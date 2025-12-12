Я нашел ошибку
Главные новости:
Там, где прошли сплошные санитарные рубки, будут планироваться новые посадки.
 В 2025 году 807 га лесного фонда губернии прошло «диспансеризацию»
Двадцать представителей общественных организаций Самарской области получили благодарственные письма за значительный вклад в развитие добровольчества и волонтерства.
Сегодня в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» прошла церемония награждения добровольцев
Температура воздуха в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С. Днем на дорогах снежные заносы.
13 декабря в регионе днем сильный снег, метель, до  -3°С
Владельцу собаки назначено наказание — 300 часов обязательных работ.
Суд Мурманской области впервые вынес приговор по делу о самовыгуле собаки
Фильм посвящён памяти Героя Российской Федерации, гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.
В Самаре состоится специальный показ документального фильма «Андрюха» 
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
К месту вызова был направлен расчёт 118 Части. К сожалению, в результате пожара погиб человек.
В Исаклинском районе горел жилой дом
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.34
1.44
EUR 92.94
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоится специальный показ документального фильма «Андрюха» 

194
Фильм посвящён памяти Героя Российской Федерации, гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.

Во вторник, 16 декабря, в рамках сетевого проекта публичных библиотек региона «Сила в правде» состоится специальный показ документальной ленты «Андрюха» (6+).

Фильм посвящён памяти Героя Российской Федерации, гвардии лейтенанта Андрея Рябцева. Мероприятие начнётся в 14:00 в многофункциональном зале Самарской областной научной библиотеки.

Андрей Рябцев с первых дней принимал участие в специальной военной операции. Он служил в мотострелковой роте 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, которая дислоцируется в посёлке Рощинский Волжского района Самарской области.

Андрей Рябцев неоднократно принимал участие в специальных встречах, организованных для читателей Самарской областной научной библиотеки, и многие сохранили самые теплые воспоминания о смелом и открытом парне.

«Андрюха» — это уже вторая работа медиацентра «Гермес» из цикла «Наши». Проект рассказывает о героях СВО, педагогах и недавних выпускниках, вставших на защиту Родины.

Премьера фильма с успехом прошла 8 декабря в Москве, в школе № 1409, где когда-то учился сам Андрей Рябцев. Показ был приурочен ко Дню Героев Отечества.

Авторы ленты создали пронзительную историю не только о службе, но и о жизни, любви, семье и судьбоносном выборе. «Он мог стать кем угодно, а стал Русским Офицером!» — такова ключевая мысль киноповествования.

Вход свободный (6+)

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Там, где прошли сплошные санитарные рубки, будут планироваться новые посадки.
12 декабря 2025, 21:28
 В 2025 году 807 га лесного фонда губернии прошло «диспансеризацию»
Там, где прошли сплошные санитарные рубки, будут планироваться новые посадки. Экология
38
Двадцать представителей общественных организаций Самарской области получили благодарственные письма за значительный вклад в развитие добровольчества и волонтерства.
12 декабря 2025, 21:13
Сегодня в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» прошла церемония награждения добровольцев
Двадцать представителей общественных организаций Самарской области получили благодарственные письма за значительный вклад в развитие добровольчества и... Общество
50
Температура воздуха в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С. Днем на дорогах снежные заносы.
12 декабря 2025, 20:21
13 декабря в регионе днем сильный снег, метель, до  -3°С
Температура воздуха в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С. Днем на дорогах снежные заносы. Экология
64
В центре внимания
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
270
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
282
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
250
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
490
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
485
Весь список