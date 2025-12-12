В Самаре состоится специальный показ документального фильма «Андрюха» 

Во вторник, 16 декабря, в рамках сетевого проекта публичных библиотек региона «Сила в правде» состоится специальный показ документальной ленты «Андрюха» (6+).



Фильм посвящён памяти Героя Российской Федерации, гвардии лейтенанта Андрея Рябцева. Мероприятие начнётся в 14:00 в многофункциональном зале Самарской областной научной библиотеки.



Андрей Рябцев с первых дней принимал участие в специальной военной операции. Он служил в мотострелковой роте 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, которая дислоцируется в посёлке Рощинский Волжского района Самарской области.



Андрей Рябцев неоднократно принимал участие в специальных встречах, организованных для читателей Самарской областной научной библиотеки, и многие сохранили самые теплые воспоминания о смелом и открытом парне.



«Андрюха» — это уже вторая работа медиацентра «Гермес» из цикла «Наши». Проект рассказывает о героях СВО, педагогах и недавних выпускниках, вставших на защиту Родины.



Премьера фильма с успехом прошла 8 декабря в Москве, в школе № 1409, где когда-то учился сам Андрей Рябцев. Показ был приурочен ко Дню Героев Отечества.



Авторы ленты создали пронзительную историю не только о службе, но и о жизни, любви, семье и судьбоносном выборе. «Он мог стать кем угодно, а стал Русским Офицером!» — такова ключевая мысль киноповествования.



Вход свободный (6+)

Фото: минкульт СО